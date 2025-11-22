Дочь пародиста Пескова отреагировала на сообщения о миллионных долгах отца

39-летняя дочь пародиста Александра Пескова отреагировала на сообщения о том, что ее отец должен крупную сумму денег. Дарья объяснила, как все обстоит на самом деле. Она постоянно на связи с отцом.

Что сказала дочь Александра Пескова

Дочь Александра Пескова заявила, что ей ничего не известно о многомиллионных долгах отца. По ее информации, у пародиста все хорошо. Сейчас Песков готовится к новогоднему туру по городам России.

"Не знаю ни про какие долги отца. Я с ним недавно разговаривала. У папы все нормально", — цитирует kp.ru Дарью Пескову.

Что случилось?

В Сети распространилась информация о крупных долгах пародиста Александра Пескова. Сообщалось, что он объявлен в розыск из-за суммы в 13 миллионов рублей. Песков даже снизил ценник за выступления на корпоративах.

Пародист выйдет на сцену за 400 тысяч рублей, это в 12 раз меньше, чем ранее. Песков готов работать больше, чтобы расплатиться по долгам.

Отношения Пескова с дочкой

Отношения Александра Пескова с дочкой Дарьей всегда были теплыми. Но они дали трещину. Песков не принял выбора дочери. В этом году Дарья вышла замуж за экс-участника 'Дома-2' Георгия Малиновского. Зная, что отец против зятя, Дарья не позвала родителя на свадьбу.

Александр Песков известный в прошлом пародист. Ему особенно хорошо удавались женские образы. Он показывал на сцене самых именитых дам: Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко.

Песков всегда хорошо общался с Аллой Борисовной. А вот из ее 'Рождественских встреч' его почему-то частенько вырезали.

А вы какие пародии Александра Пескова помните? Ответьте в комментариях.