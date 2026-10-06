Дочь Машкова сравнила климат России и США: «Чувствую себя дома»

По ее словам, главное преимущество Штатов для нее — это теплый океан и мягкие зимы, которые она противопоставила суровому сибирскому климату своего детства.

Актриса Мария Машкова рассказала, что провела почти месяц в Нью-Йорке, который очень любит. Однако домом для нее сейчас стал город Калабасас в Калифорнии, где она живет.

«Как же хорошо вернуться домой и прыгнуть в сентябре в теплый океан. Сегодня было 37 градусов жары в Калабасасе, где я теперь живу. И где наконец-то чувствую себя дома», — написала Машкова.

Она также вспомнила город Толмачево под Новосибирском, где прошло ее детство.

«В авиагородке Толмачево, где я росла, зимой бывало минус 37, а вместо океана — река Обь. Мне кажется, я полюбила Калифорнию именно потому, что ее невозможно сравнить с Сибирью. Любая другая зима в любой точке мира неизбежно проигрывала зиме в Новосибирске», — поделилась актриса.

По ее словам, Калифорния — это «другая планета» или даже «Вселенная». Подписчики поддержали Марию в комментариях: «Машенька, наслаждайтесь», «Маша, к выходным обещают похолодание». Сама актриса резюмировала:

«Я думаю, нам повезло, когда мы можем сравнивать разные миры!».

Мария Машкова — актриса театра и кино, дочь народного артиста России Владимира Машкова. Она известна по ролям в сериалах «Не родись красивой», «Мосгаз» и фильму «Питер FM».

В 2022 году Машкова уехала из России в США. Сейчас она живет в Калифорнии.