Дочь Кати Лель решила стать стоматологом и учится до 4 утра

Сама певица в интервью kp.ru рассказала, что наследница полностью погружена в подготовку к Единому государственному экзамену. По словам Кати Лель, девушка занимается допоздна, иногда засиживаясь до четырех часов утра. На замечания мамы пойти спать Эмилия твердо отвечает:

«Нет, я не могу, мне нужно сдавать ЕГЭ».

При этом артистка призналась, что не влияла на выбор дочери, считая, что каждый человек приходит в этот мир с определенной судьбой. Она сказала наследнице:

«Выбирай то, что тебе нравится, чтобы каждый день твоей работы был праздником».

По словам Лель, Эмилия сама выбрала себе онлайн-репетиторов для подготовки. В период учебы девушка будет жить с мамой, но уже активно интересуется, когда у нее появится собственная квартира.

Певица подчеркнула, что для нее не принципиально бесплатное обучение — главное, чтобы дочь поступила. При этом она отметила, что учеба в России, тем более на медицинском факультете, обходится недешево.

Главным секретом воспитания артистка назвала любовь и поддержку. После сдачи экзаменов Катя Лель планирует отправиться с дочерью в совместный отпуск.

Напомним, Эмилия — дочь Кати Лель и предпринимателя Игоря Кузнецова, с которым певица рассталась в 2023 году из-за его пристрастия к алкоголю.

В апреле 2025 года Кузнецов пропал без вести во Франции — по одной из версий, он утонул, но сама певица в это не верит, так как экс-супруг был спортсменом и хорошо плавал. Она продолжает надеяться на его возвращение.

Сама Катя Лель, которой в 2025 году присвоили звание заслуженной артистки России, весной 2026 года завершила большой гастрольный тур и сейчас, по словам ее представителей, сосредоточена на поддержке дочери в этот ответственный период.