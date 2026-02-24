Дочь Ирины Шевчук из "А зори здесь тихие" не может успокоиться: "Я скучаю по тебе, мамочка"

Дочь звезды фильма "А зори здесь тихие…" Ирины Шевчук прощается с мамой и не скрывает отчаяния. В личном блоге Александра поделилась своей болью. Она рассказала, что актриса почти три года боролась с тяжелой болезнью.

Исповедь дочери Шевчук: "Ты мой кислород, мой воздух"

В личном блоге Александра обратилась к маме. Ее слова пронзают сердце. Практически три года семья вела отчаянную борьбу с тяжелой болезнью. Каждый день был испытанием, каждый миг — борьбой за жизнь дорогого человека.

Ирина Шевчук скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием, лимфомой головного мозга. В словах дочери слышится и горечь бессилия, и искреннее раскаяние.

"Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка. Я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда", — написала Александра.

Боль утраты ощущается почти физически.

"Мне так плохо без тебя. Жить без тебя не могу. Ты мне необходима. Ты мой кислород, мой воздух", — в этих словах дочери — не просто скорбь, а ощущение пустоты, которая образовалась после ухода матери, ощущение, будто лишился чего‑то жизненно важного.

Особую благодарность дочь выразила врачам, которые были рядом в течение всех этих трудных лет.

Похороны и просьба о помощи

Сейчас Александра занимается организацией похорон. Девушка сообщила, что ей необходима финансовая помощь. Актриса открыла сбор и обратилась ко всем неравнодушным за поддержкой.

Дата прощания пока окончательно не определена. Александра рассказала, что она станет известна в ближайшее время.

Как рождалась легенда "А зори здесь тихие…"

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Артистка приобрела наибольшую известность благодаря воплощению образа Риты Осяниной в экранизации повести "А зори здесь тихие…" Бориса Васильева.

Роль в картине Станислава Ростоцкого она получила, еще будучи 21‑летней студенткой. Ирина грезила о том, чтобы исполнить роль прекрасной зенитчицы Жени Комельковой. Однако режиссер счел, что юная актриса не подходит для этого образа. Он обозвал ее пигалицей.

В тот период один из операторов разглядел в Шевчук творческий потенциал. Он посоветовал Ростоцкому рассмотреть Ирину на роль Риты. Специалист подчеркнул выразительность и величину глаз артистки. Именно так Шевчук и обрела роль, принесшую ей славу. Женю в итоге воплотила на экране Ольга Остроумова.

Кинолента "А зори здесь тихие…" завоевала огромную популярность. Экранизация военного произведения демонстрировалась не только в СССР, но и за границей.

После триумфа картины актриса не сбавляла темпов и продолжала интенсивно сниматься. В числе масштабных проектов значились "Белый Бим Черное ухо", "Абитуриентка", "Приключения желтого чемоданчика", "Сонька — Золотая Ручка", "Медный ангел", "Загон".

В кинокартине "Загон" исполнительница снималась совместно с дочерью Александрой. Позднее наследница знаменитости последовала примеру матери и сделала карьеру в актерской профессии.