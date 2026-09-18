Дочь Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы: «Затрудненное дыхание»

По словам Ольги, приступ случился ранним утром в воскресенье, примерно с четырех до пяти часов. У Лидии Николаевны возникли затруднения с дыханием, появилась хрипотца. Родные незамедлительно вызвали скорую помощь.

«Ранним утром, часов с четырех до пяти, у мамы случился небольшой приступ. Было затрудненное дыхание, немного хрипловатое. Мы вызвали скорую», — рассказала дочь актрисы.

Ольга Шукшина отметила, что у Лидии Николаевны есть статус «ребенок блокады», поэтому к ней относятся с особым вниманием как к ветерану. В доме установлена тревожная кнопка — важная опция, которая позволяет быстро связаться с медиками.

«Я объяснила ситуацию, скорая приехала быстро. Врачи провели необходимое обследование на дому: ЭКГ, сатурация, общий осмотр. Показатели были в норме, отклонений никаких. Она как будто пришла в себя», — добавила дочь.

Ольга предположила, что причиной приступа могла стать смена климата — переход от лета к осени.

«Я грешу на смену климата — переход из августа в сентябрь, из лета в осень. Мы все сейчас стали метеозависимы, особенно в нашем климатическом поясе. А для человека в таком глубоком возрасте это сказывается гораздо сильнее», — пояснила она.

Последние годы Лидия Николаевна находится под наблюдением врачей. В 2023 году она перенесла инсульт, тогда у нее были парализованы рука и нога, возникли проблемы с речью.

Ей установили кардиостимулятор, а восстановление заняло несколько месяцев. В октябре 2025 года актрисе провели экстренную операцию на сердце — стентирование сосудов. В феврале 2026 года она вновь жаловалась на боли в сердце и одышку, медики диагностировали сердечную недостаточность.

Сейчас лечение Лидии Николаевны состоит в основном из таблеточной терапии, которая поддерживает ее состояние.