Дочь Екатерины Жемчужной не смогла самостоятельно передвигаться во время похорон мамы

В театре «Ромэн» 7 июля прошло прощание с актрисой Екатериной Жемчужной. В траурной церемонии приняли участие родные покойной, ее коллеги и поклонники.

Белый гроб с телом Екатерины Жемчужной установили на сцене театра, которого актриса отдала практически шестьдесят лет своей жизни. Вел церемонию прощания внук Жемчужной, тоже актер, 37-летний Андрей Жемчужный.

После траурного мероприятия гроб с телом Жемчужной вынесли из театра под аплодисменты и звуки цыганской песни. Дочери Екатерины Жемчужной в этот момент понадобилась помощь посторонних людей.

Ляля Жемчужная не смогла самостоятельно передвигаться. С небольшой лестницы, которая ведет со сцены в зрительный зал, Ляле не удалось спуститься самой. На помощь женщине, потерявшей маму, бросились четыре человека. Они протянули свои руки Ляле. И опираясь на них, дочь Екатерины Жемчужной преодолела лестницу. Далее она уже передвигалась сама.