Дочь Екатерины Жемчужной не смогла самостоятельно передвигаться во время похорон мамы

В театре «Ромэн» 7 июля прошло прощание с актрисой Екатериной Жемчужной. В траурной церемонии приняли участие родные покойной, ее коллеги и поклонники.
Белый гроб с телом Екатерины Жемчужной установили на сцене театра, которого актриса отдала практически шестьдесят лет своей жизни. Вел церемонию прощания внук Жемчужной, тоже актер, 37-летний Андрей Жемчужный.
После траурного мероприятия гроб с телом Жемчужной вынесли из театра под аплодисменты и звуки цыганской песни. Дочери Екатерины Жемчужной в этот момент понадобилась помощь посторонних людей.
Ляля Жемчужная не смогла самостоятельно передвигаться. С небольшой лестницы, которая ведет со сцены в зрительный зал, Ляле не удалось спуститься самой. На помощь женщине, потерявшей маму, бросились четыре человека. Они протянули свои руки Ляле. И опираясь на них, дочь Екатерины Жемчужной преодолела лестницу. Далее она уже передвигалась сама.
Ляле Жемчужной помогли спуститься с лестницы. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Екатерина Жемчужная ушла из жизни 3 июля 2026 года — ей исполнилось 82 года. Она скончалась в больнице. По словам дочери актрисы Ольги (Ляли) Жемчужной, к трагедии привел оторвавшийся тромб.
Екатерина Андреевна пережила своего супруга, актера Георгия Жемчужного, ровно на пять лет. Их союз длился свыше пятидесяти лет. Потеря мужа стала для актрисы тяжелым ударом: ее состояние заметно ухудшилось, силы будто покинули ее. Создавалось впечатление, что она так и не сумела прийти в себя после утраты близкого человека.