Дочь Ефремова уехала в США и поступила в университет Копполы

Прошлым летом Надежда кардинально изменила жизнь: переехала в Нью-Йорк и поступила в Hofstra University на театральный и танцевальный факультеты. Выбор пал на это учебное заведение не случайно — именно здесь учился Фрэнсис Форд Коппола, легендарный режиссер «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня».

Первый месяц за океаном дался девушке тяжело. Она признавалась, что было невыносимо больно оставлять семью и друзей. Однако со временем она обрела друзей и начала активно путешествовать.

«Этот пост будет честным: никаких „я молодец“, никаких эстетичных подписей, никаких фильтров и никаких сомнений. Первый месяц здесь был тяжелым. Сколько бы раз я ни говорила, что скучаю по дому и что люди здесь другие, — мне очень повезло. Я нашла тут уют, любовь и счастье в людях, которых совсем не знала», — делилась Надежда.

Главная страсть девушки — танцы. Почти каждый ее пост посвящен репетициям и фестивалям. Старший брат Никита, который души не чает в сестре, постоянно оставляет одобрительные комментарии под ее видео.

В отличие от сестры, 21-летняя Вера осталась в Москве. Она учится в Школе-студии МХАТ, ее выпуск запланирован на 2027 год. Путь к призванию был тернистым: Вера сначала отучилась год в Высшей школе экономики на факультете «Управление в креативных индустриях».

Однако, несмотря на стоимость обучения в 650 тысяч рублей, она оставила престижный вуз и ушла в творчество.

Сейчас Вера счастлива и изредка появляется на светских мероприятиях с братом Никитой. Осенью 2025 года она засветилась на премьере сериала «Хроники русской революции», где Никита сыграл одну из главных ролей. Тогда она сказала в кадре: «Господи, как страшно! Что происходит, а? Я же со своим главным кентом. А, тогда ладно… Поздравляю с премьерой! Ты самый топ!».

Сейчас Надежда, судя по соцсетям, снова в Москве. После возвращения из Штатов она сразу же ринулась в тусовки: выложила фото в купальнике на фоне заката и спросила у подписчиков, где сейчас танцуют.

«Москва! Друзья, коллеги! Я тут у вас и с вами на несколько месяцев лета. Подскажите, где нынче танцуют люди?» — написала Надежда.

Она получает стипендию, покрывающую 60% стоимости обучения в США. В 2025 году она окончила школу в Москве, а затем отправилась покорять Нью-Йорк.

Михаил Ефремов был освобожден из колонии в июне 2026 года. У актера пятеро детей: Никита, Вера и Надежда от третьей жены Софьи Кругликовой, а также сыновья от предыдущих браков. Судьба детей артиста всегда была в центре внимания СМИ — особенно после того, как их отец оказался за решеткой.