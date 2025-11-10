Дочь Эдиты Пьехи сделала признание о состоянии певицы: "Соразмерно ее возрасту"

Илона Броневицкая на фоне новостей о плохом состоянии 88-летней певицы Эдиты Пьехи сделала признание. Дочь звезды раскрыла, как та себя чувствует. Броневицкая рассказала, как часто видит маму.

Илона Броневицкая о здоровье Эдиты Пьехи

Илона Броневицкая дала понять, что Эдита Пьеха чувствует себя сносно. 88-летняя певица живет затворницей, но родные навещают ее довольно часто. Илона сообщила, что регулярно видится с мамой.

"У Эдиты здоровье соразмерно ее возрасту. Мы виделись всего два дня назад, она передала всем привет. Она бодра, умеет поддерживать разговор", — рассказала Илона Броневицкая на программе НТВ 'Звезды сошлись'.

Что происходит с Эдитой Пьехой?

Некоторое время назад появлялись тревожные сообщения о том, что Эдита Пьеха никому не нужна. Говорилось, что звезда уже много лет не выходит из дома. И никого не принимает у себя.

Сообщалось и о проблемах со здоровьем Эдиты Станиславовны. Якобы у нее деменция. Внук певицы, Стас Пьеха, тогда утверждал, что его бабушка ни в чем не нуждается. Все заботы о ней он взял на себя.

Эдита Пьеха объявила об уходе со сцены в 2021 году. Ее творческая карьера продлилась 65 лет. Певица говорила, что устала и больше не может петь.

Эдита Пьеха три раза была замужем. У нее есть дочь, двое внуков и трое правнуков.

А вы помните песни Эдиты Пьехи? Какая больше всего нравится? Ответьте в комментариях.