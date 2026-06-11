Дочь Дмитрия Пескова ждет третьего ребенка

Как выяснилось, 28-летняя Елизавета Пескова ждет третьего ребенка. Двое ее старших детей — погодки.

Такой информацией дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова поделилась с изданием «Мнение редакции».

За кого Лиза Пескова вышла замуж

В 2024 году Елизавета вышла замуж за предпринимателя Даниила Ромашова. По данным СМИ, спустя несколько месяцев у пары родился сын, сообщает источник.

Подруга Лизы также прокомментировала эту радостную весть в соцсетях: «Наконец-то не только я буду удивляться, как такая хрупкая девушка каждый год рожает классных деток».

Все это время Елизавета удивительно искусно скрывала свое положение.

Как Елизавета Пескова скрывала свое интересное положение

Она публиковала фотографии в откровенных нарядах, показывала себя на отдыхе и демонстрировала стройную фигуру.

Никто даже не догадывался, что за кадром блондинка уже воспитывает двоих малышей. Пользователи лишь похвалили дочь Дмитрия Пескова за умение сохранять личную жизнь в секрете и поздравили ее с грядущим пополнением в семействе.

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