Дочь Бони: «Заработать 100 евро – это 5 секунд. Бедный муж у меня не будет»

В Интернете развернулось обсуждение поведения дочери Виктории Бони. Пользователи Сети предложили отправить Анджелину на перевоспитание к отцу.

Тем временем девочка, по словам матери, все чаще просит у нее деньги и уже задумывается о поиске богатого мужа.

Виктория Боня – дочери: «Ты будешь летать экономом»

В свежем выпуске своего реалити-шоу Luxury Lifestyle звезда «Дома-2» рассказала, что ее дочь, отец которой — ирландский миллиардер Алекс Смерфит, запрашивает слишком дорогие вещи.

17 марта Анджелине исполнилось 14 лет, и подросток мечтала отметить день рождения в Монако в компании друзей.

Однако Виктория не поддержала эту идею, посчитав, что оставлять дочь без присмотра в такой поездке нельзя.

«Я взрослый человек и свой день рождения праздную там, где захочу, а ты ребенок. Я в этот день буду на съемках в Абу-Даби. То есть я буду на съемках в другой стране, а ты хочешь сказать, что я должна покупать тебе билеты? – возмутилась Боня в телефонном разговоре с дочерью. - Лакшери жизнь твою поддерживать, чтобы ты полетела в Монако праздновать? Анжелина, ты вообще серьезно говоришь, что тебе нужно оплатить бизнес? Ты будешь летать экономом…».

Мать-звезда пообещала, что когда-нибудь покажет дочери свой родной Краснокаменск, а не только заграницу, и посоветовала попросить денег у богатого отца.

«Мам, ты сама знаешь: он не хочет платить даже за свой перелет. А это мой день рождения!» — возмутилась Анжелина на YouTube у Виктории Бони.

Пользователи Сети считают, что Виктория Боня избаловала дочь

Виктория признает, что ей сложно общаться с дочерью, привыкшей к роскоши. Та легко просит 50 евро на подарки друзьям или бронирует дорогой отель. Зато Анжелина твердо знает: выйдет замуж только за богатого мужчину, который сможет ее содержать.

«Заработать 100 евро — это пять секунд! Бедный муж у меня не будет, да какой бедный, мам?» — заявила Энджи.

Поведение подростка вызывает недовольство у поклонников Виктории. Многие Интернет-пользователи полагают, что телезвезда чрезмерно избаловала своего ребенка.

