Дочь Бони выдвинула ультиматум: "Если не купишь коня - на пенсии будешь жить в сарае"

Девочка помогла матери застегнуть длинное розовое шелковое платье и заодно выдвинула необычное требование.

Анджелина ненавязчиво, но настойчиво намекнула, что хочет получить в подарок лошадь. Аргумент школьницы был оригинальным: она пригрозила, что в противном случае старость матери будет не слишком комфортной.

"Мам, если коня не будет, ты на пенсии будешь в каком-то сарае жить", — заявила девочка.

Чтобы подсластить пилюлю, Анджелина пообещала, что покупка окупится.

"Если купишь коня, то на пенсии с утра ты будешь просыпаться, у тебя будет поднос с деньгами на завтрак", — добавила она.

"Мне наплевать на что угодно"

Виктория попыталась урезонить дочь:

"Вот такие обещания мне дает моя дочка. А сколько всего ты получаешь помимо коня, доченька?"

Но Анджелина была непреклонна.

"Мама, мне наплевать на что угодно. Я просто хочу кататься, пожалуйста", — эмоционально ответила девочка, давая понять, что ее интересует только верховая езда, а не перспективы материнской пенсии.

Конфликты из-за денег

Виктория Боня часто делится в соцсетях разными моментами из жизни с дочерью, включая семейные скандалы. Телеведущая не раз жаловалась, что Анджелина тратит слишком много денег. При этом сама звезда признается, что у нее аллергия на "дешевку".

Виктория Боня уже много лет живет за границей — сначала в Монако, а затем в Дубае. Ее дочь Анджелина родилась в 2011 году. Отцом девочки является миллиардер Алекс Смерфит, с которым Боня рассталась, когда ребенку было всего полтора года.

Телеведущая растит дочь одна. Девочка учится в престижной школе, занимается верховой ездой и мечтает о собственной лошади. Сама Боня не раз говорила, что хочет дать дочери все, чего у нее не было в детстве.