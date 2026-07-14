Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной показала фигуру в летнем платье

Наследница знаменитой творческой династии выбрала для себя далеко не самый очевидный маршрут: вместо того чтобы продолжить актерскую или литературную линию рода Шукшиных. Внучка писателя Василия Шукшина Анна шаг за шагом выстраивала собственную траекторию. Сначала она занималась продюсированием на телевидении, затем пробовала силы в рекламной индустрии, а в последние годы ее главным увлечением и серьезной работой стал бодибилдинг. Стремясь воплотить представление об идеальном теле, девушка регулярно тренируется, не боясь серьезных физических нагрузок и проверяя организм на прочность.
Обычно 36‑летняя дочь телеведущей и актрисы Марии Шушкиной Анна не стремится подчеркивать традиционную женственность — ее образ в последнее время прочно ассоциируется со спортивной эстетикой и силой. Но недавно Анна сделала приятное исключение из собственных правил и предстала перед подписчиками в легком, романтичном амплуа.
На фото в личном блоге Анна Шукшин запечатлена в летнем платье: распущенные светлые волосы уложены в мягкие волны, макияж — в сдержанных, натуральных тонах, с деликатным акцентом на нюдовой помаде. На бодибилдирше — белое платье на бретелях, украшенное принтом в виде вишенок. Анна позирует на скамейке, на фоне живописного природного пейзажа.
Анна Шукшина в летнем платье. Фото: соцсети Анны Шукшиной
Подписчики тепло отреагировали на такой образ, отметив гармонию силы и утонченности в облике Анны.
«Самая красивая и привлекательная девушка», «Молодец! Живи свою жизнь в удовольствие», «Красивая и мускулистая», — делились эмоциями фолловеры.
Параллельно с публичной активностью Анна проходит через непростой личный этап: она ведет судебный спор с бывшим супругом Константином Трегубенко за право опеки над 11‑летним сыном Вячеславом, который с малых лет живет с отцом. «Он хочет лишить меня связи с ребенком, просто чтобы у ребенка была другая мама. А эта мама старая, ненужная, плохая», — с горечью призналась спортсменка, раскрывая драматизм ситуации.
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