Дочь-бодибилдерша Марии Шукшиной показала фигуру в летнем платье

Наследница знаменитой творческой династии выбрала для себя далеко не самый очевидный маршрут: вместо того чтобы продолжить актерскую или литературную линию рода Шукшиных. Внучка писателя Василия Шукшина Анна шаг за шагом выстраивала собственную траекторию. Сначала она занималась продюсированием на телевидении, затем пробовала силы в рекламной индустрии, а в последние годы ее главным увлечением и серьезной работой стал бодибилдинг. Стремясь воплотить представление об идеальном теле, девушка регулярно тренируется, не боясь серьезных физических нагрузок и проверяя организм на прочность.

Обычно 36‑летняя дочь телеведущей и актрисы Марии Шушкиной Анна не стремится подчеркивать традиционную женственность — ее образ в последнее время прочно ассоциируется со спортивной эстетикой и силой. Но недавно Анна сделала приятное исключение из собственных правил и предстала перед подписчиками в легком, романтичном амплуа.

На фото в личном блоге Анна Шукшин запечатлена в летнем платье: распущенные светлые волосы уложены в мягкие волны, макияж — в сдержанных, натуральных тонах, с деликатным акцентом на нюдовой помаде. На бодибилдирше — белое платье на бретелях, украшенное принтом в виде вишенок. Анна позирует на скамейке, на фоне живописного природного пейзажа.