Дочь Баталова боится Дрожжину и Цивина: "Что будет, когда они выйдут"

Последние годы для Марии Баталовой были омрачены судебными разбирательствами с актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем Михаилом Цивиным. Люди, называвшие себя друзьями семьи, обманом завладели недвижимостью и деньгами артиста. Похоронившая родителей Мария Баталова сегодня опасается реванша со стороны тех, кто когда-то разрушил спокойную жизнь семьи.

Жуткая расплата: что предстоит Марии Баталовой

17 февраля дочь Алексея Баталова ожидает новое заседание суда. Представительница Марии, юрист Юлия Антонова, акцентирует внимание на том, что ее клиентка непременно явится на процесс лично. Адвокат разъяснила: Мария направляется в суд не просто для соблюдения процедуры.

"Это ее главный страх, что Дрожжина и Цивин после освобождения будут налаживать с ней отношения. Именно из-за этого Мария Баталова 17 февраля поедет в суд и будет до конца отстаивать себя. Она боится и очень сильно. И она при Гитане еще боялась, что будет, когда они выйдут. И поэтому для нее эта тема острая", — сказала адвокат в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Судебные решения и новый виток событий

В 2023 году суд вынес приговор: Михаилу Цивину назначено пять лет лишения свободы, а Наталья Дрожжина получила четыре года условно. 17 февраля предстоит обсуждение возможности условно‑досрочного освобождения осужденных.

Этот день способен стать переломным в резонансном деле, связанном с наследством и вопросами доверия. Мария тщательно готовится к процессу и намерена до конца защищать свои интересы и убеждения. Она выступает категорически против условно-досрочного освобождения Дрожжиной и Цивина.

Ключевой вопрос: правоспособность Марии

Одним из наиболее дискуссионных аспектов дела остается проблема правоспособности Марии. Вокруг ее личности продолжаются споры, активно обсуждается вопрос опеки и попечительства.

Чтобы положить конец домыслам относительно опеки, Мария Алексеевна передала письмов в студию программы "Пусть говорят" на Первом канале, где сделала официальное заявление. В эфире прозвучали четкие формулировки от имени наследницы.

Юрист огласила обращение Марии, в котором известная наследница четко обозначила свою позицию. Она против того, чтобы ее назначили опекунов. Мария Баталова уточнила, что является дееспособным человеком.

Мария утверждает, что способна выражать свои намерения посредством письменной речи и иных доступных ей способов общения. Она решительно отвергает любое вмешательство в свою жизнь без собственного добровольного согласия.

Таким образом, наследница артиста четко формулирует свою позицию как в вопросах личной свободы, так и в отношении собственных границ. Для нее эта тема по‑прежнему актуальна — так же, как и ситуация с теми, кто уже однажды вмешался в ее жизнь через доверенности, документы и судебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что Цивин и Дрожжина до сих пор не вернули Марии Баталовой 25 млн рублей, которые обманом выманили у дочери и вдовы Алексея Баталова.

