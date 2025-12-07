Дочь Алсу показала редкое фото с отцом-бизнесменом в честь его 48-летия

Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу, разместила в своем аккаунте редкое семейное фото с отцом, бизнесменом Яном Абрамовым, в честь его дня рождения. Бизнесмену исполнилось 48 лет.
"С днем рождения, папа. Я тебя очень сильно люблю", - отметила Микелла.
Личная жизнь Алсу
У Алсу есть трое детей от бывшего супруга Яна Абрамова: старшая дочь Сафина (19 лет), младшая Микелла (17 лет) и младший сын Рафаэль (9 лет). В настоящее время Микелла прекратила активную деятельность в социальных сетях и сосредоточилась на учебе в Мичиганском университете, где изучает право. О причинах отказа дочери от творчества ее звездная мама публично не высказывалась.
В прошлом году Алсу и Ян официально объявили о расставании, отметив позитивную реакцию старших дочерей на этот факт. Они восприняли ситуацию спокойно и зрелым образом. Позднее певица подтвердила, что продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем, подчеркивая отсутствие конфликтов и благодарность за совместные годы.
Ян Абрамов с дочкой Микеллой. Фото: соцсети
Чем занимается младшая дочка Алсу
17-летняя Микелла, которая когда-то участвовала в шоу "Голос. Дети", теперь приняла решение оставить попытки построить сольную карьеру. Она захотела получить более стабильную профессию, став юристом.
До поступления в университет дочка Яна Абрамова закончила престижную американскую школу The Hun School of Princeton, которая известна высоким уровнем подготовки студентов к обучению в лучших вузах США. Обучение в данном учебном заведении обходится примерно в 6 миллионов рублей в год.
Ранее Алсу высказалась об изменах после развода с мужем Яном Абрамовым. Также певица объяснила, почему она прячет от публики сына Рафаэля, который посещает ее репетиции и концерты. Но все еще остается в тени своих старших сестер.
