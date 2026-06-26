Дочь Алены Яковлевой получила серьезную травму при падении в оркестровую яму

Театральные подмостки порой таят неожиданные опасности — и на этот раз неприятность случилась с 33‑летней актрисой Марией Козаковой. Дочь известных артистов Алены Яковлевой и Кирилла Козакова получила серьезное повреждение ноги, о чем сама сообщила поклонникам в видеообращении. Несмотря на досадный инцидент, артистка сохранила оптимизм и поделилась историей с привычной долей самоиронии.

Мария, знакомая зрителям по сериалам «Спасская» и «Магомаев», рассказала, каким выдался ее насыщенный день. Все шло по плану: съемки программы, интервью о семейной династии, работа над спектаклем «Лес». Но судьба приготовила неожиданный поворот.

«Короче, новости такие. Сегодня весь день снимали программу — интервью брали у нас с мамой на тему династии. Все, как мы любим. И снимали спектакль „Лес“. И я решила, что это тот самый день, когда надо упасть в оркестровую яму. И разбить коленку. В общем, такая веселая история», — с легкой улыбкой отметила Козакова.

Актриса подчеркнула, что не придает происшествию излишнего драматизма. «Все норм, просто решила поделиться», — добавила звезда сцены.

Мария — внучка выдающихся актеров Юрия Яковлева и Михаила Козакова. С 2020 года она счастлива в браке с Иваном Замотаевым, победителем девятого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале. Пара растит дочь Иванну.

В контексте театральных и сценических историй стоит вспомнить и другой недавний несчастный случай — с Ольгой Бузовой. Артистка поскользнулась в душе и получила глубокую рану колена. Скорая помощь доставила ведущую шоу «Сокровища императора» в Боткинскую больницу, где ей провели операцию. Ольга провела в стационаре свыше 10 дней, после чего вернулась домой. Сейчас певица еще не может передвигаться без посторонней помощи: сначала она пользовалась инвалидной коляской, а теперь опирается на стильные костыли, которые специально для Бузовой украсили стразами.

Алена Яковлева же не так давно отметилась скандалом в Театре Сатиры. Актриса обвинила руководство театра в том, что те потратили все деньги на некие торжества, а ее юбилей организовать не удосужилось.