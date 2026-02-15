Дочь Алексея Баталова снова под прицелом: друзья бьют тревогу из-за новой сиделки

В центре новых подозрений — сиделка, которая уже прописалась в наследственной квартире, и юрист, ставшая "очень близким человеком" для больной ДЦП женщины.

Загадочная смерть Гитаны Леонтенко и странные синяки

Гитана Леонтенко ушла из жизни 23 января. Официальная причина — проблемы с сердцем. Однако когда медики осматривали тело, они обнаружили множество синяков. Это вызвало подозрения и обвинения в адрес дочери Марии, которую заподозрили в том, что она избивала мать.

Позже выяснилось: Гитана Аркадьевна скончалась от сердечного приступа, а гематомы появились из-за слабых сосудов — травмы она получала сама, случайно. Но осадок остался. Похороны удалось провести только 6 февраля, так как со свидетельством о смерти возникли проблемы.

Кто теперь рядом с Марией?

Все это время рядом с Марией Баталовой находится юрист Татьяна Кириенко. Друзья семьи описывают ее роль весьма осторожно.

"Она, юрист, стала очень близким человеком для Марии".

Сама Кириенко уверяет, что приезжает только по необходимости, а у Марии есть сиделка, услуги которой дочь актера оплачивает сама.

Но именно эта сиделка вызывает у близких наибольшие опасения. По информации программы НТВ "Ты не поверишь!", женщина уже прописалась в квартире, доставшейся Марии по наследству. Более того, есть подозрения, что она могла зарегистрировать там и свою дочь.

Страх повторения истории с Дрожжиной

Друзья семьи не скрывают тревоги. Их пугает, что Мария остается один на один с сиделкой, а юрист лишь наездами.

"Почему она раньше не вызвала скорую помощь, если Гитана Аркадьевна была вся в синяках? Значит, за ней должен был быть другой уход. Нечестные, непорядочные люди появляются… Помните ту историю с Дрожжиной", — говорят они.

Напомним, несколько лет назад актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цывин втерлись в доверие к семье Баталова и были осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Они растратили имущество, принадлежавшее вдове и дочери актера.