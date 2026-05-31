Дочь Александра Михайлова Мирослава: «Родители тепло приняли Петю»

Мирослава призналась, что годы обучения в мастерской отца стали самыми тяжелыми в ее жизни. Александр Яковлевич никогда не хвалил дочь и был к ней строже, чем к другим студентам.

«Это были тяжелейшие три года моей жизни. На протяжении всего обучения Александр Яковлевич стал единственным педагогом, от которого я ни разу не слышала похвалы. Если нужно было хулить, то это запросто. Если лелеять — нет, это делали другие педагоги», — поделилась актриса.

Изначально Мирослава поступала на курс к режиссеру Владимиру Меньшову. Однако после его смерти в 2021 году и конфликта с одним из преподавателей она оказалась на грани отчисления. Спасительным решением стал перевод в мастерскую отца — по просьбе ректора вуза Владимира Малышева.

«К отцу на прослушивание я не приходила и даже не пыталась. У нас с Александром Яковлевичем изначально был уговор, что он меня не возьмет. Но жизнь, как мы знаем, непредсказуема», — пояснила Михайлова.

Несмотря на строгость и отсутствие похвалы, Мирослава благодарна отцу за бесценный опыт. Со временем они смогли найти общий язык.

«Было очень много нервов и непонимания. Но в какой-то момент мы подуспокоились оба. Вероятно, отец увидел мои работы и понял, что я — неплохая артистка, что мной можно гордиться», — поделилась актриса.

Мирослава также подтвердила слухи о романе с актером Петром Рыковым. Пара впервые вышла в свет вместе на Забайкальском международном кинофестивале.

Разница в возрасте между влюбленными составляет около 20 лет, но девушку это не смущает.

«Девочке всегда хочется оставаться маленькой и беззащитной. Это очень важный фактор для меня. Мы живем в интересный век сильных женщин, но вместе с этим мужской энергии становится меньше», — отметила Михайлова.

По словам актрисы, родители тепло приняли ее избранника.

«Александр Яковлевич, как и мама, тепло нас с Петром приняли. Это тоже для меня важно», — поделилась Мирослава.

Мирослава Михайлова — актриса театра и кино, выпускница ВГИКа. Ее отец Александр Михайлов — народный артист России, известный по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики!», «Белые росы» и многим другим.

Ранее Мирослава была замужем за актером Анатолием Черниковым, однако брак распался. «Некоторые люди встречаются для того, чтобы в период времени друг другу что-то подарить. Мы как-то переросли», — объясняла она причину расставания.