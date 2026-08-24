Дмитрия Киселева уволили из «Вести недели»

Сам Киселев не уходит с телевидения — с 6 сентября он запускает новый авторский проект под названием «Киселев». Программа будет выходить в эфир по воскресеньям вечером.

О своих планах ведущий сообщил в соцсетях:

«Следите за подробностями на моих официальных страницах. До встречи в сентябре!»

72-летний тележурналист проработал в «Вестях недели» с 2021 года. За это время он придал программе более острый и аналитический стиль.

Дмитрий Киселев работает на телевидении уже около 50 лет и за это время выработал свой узнаваемый стиль. В интервью НТВ он говорил, что профессия требует постоянного развития и совершенствования.

«Само ничего не дается, тем более в профессии. Профессия требует совершенствования. Первое — это русский язык, второе — это голос. Но самое главное — это смыслы. Самое сложное на телевидении — совместить развлекательный элемент со смыслами. Легко развлечь, легко пробубнить что-то умное, но совместить это все, конечно, сложно. И очень важна команда, потому что телевидение — это командное творчество», — отмечал журналист.

Несмотря на возраст, ведущий продолжает активно развиваться и поддерживать себя в форме.