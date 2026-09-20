Дмитрия Бикбаева экстренно госпитализировали после падения с высоты

В Москве состоялось масштабное концертное шоу поп-группы «БИС», воссоединившейся спустя почти два десятилетия. Артисты порадовали поклонников как любимыми старыми хитами, так и новыми композициями.

Как Дмитрий Бикбаев сорвался вниз

Как отметили повзрослевшие и новые фанаты коллектива, Соколовский и Бикбаев были в ударе.

Однако не обошлось и без происшествия. Во время исполнения песни «Двухполярный мир» Дмитрий Бикбаев должен был выполнить опасный трюк: обмотав запястье плотной тканью, - пролететь над зрителями. Однако номер пошел не по сценарию.

И в итоге певец сорвался вниз прямо в толпу недоумевающих зрителей.

Артиста увезли в больницу

Многие журналисты и поклонники сначала решили, что все обошлось без последствий, но вскоре стало понятно, что ситуация гораздо серьёзнее. Артиста экстренно госпитализировали в больницу.

Судя по всему, травма действительно серьёзная, ведь певец не смог даже дойти до автомобиля. На первых кадрах, выложенных «Стархитом», видно, что Бикбаев держится стойко, но по сжатым скулам понятно, что он испытывает сильную боль.

Нога артиста плотно иммобилизована, и по настоянию медиков ему запрещено двигаться. Пожелаем ему скорейшего выздоровления!