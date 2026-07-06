Дмитрий Тарасов публично унизил жену из-за горелого блина

Спортсмен снял на видео, как его супруга готовит блины, а затем достал из мусорного ведра подгоревший экземпляр и с ироничной улыбкой продемонстрировал его подписчикам.

Пользователи Сети возмутились поведением футболиста. Многие сочли, что Тарасов специально унижает жену, показывая её в неловком свете.

Сама Костенко, которой в январе исполнилось 32 года, ранее неоднократно публично заверяла, что в их семье царит гармония и взаимопонимание, несмотря на сложности. Она также активно поддерживает мужа в соцсетях и признаётся ему в любви.

В марте 2026 года в день рождения Дмитрия Анастасия опубликовала трогательный пост, в котором назвала его «примером силы, дисциплины и огромного сердца». Она также отметила, что они — «команда», которая умеет спорить, взрываться и молчать, но при этом выбирает друг друга даже в сложные дни.

При этом их семейная жизнь не всегда была безоблачной: в 2024 году Костенко судилась с дочерью Тарасова за алименты, утверждая, что сама оплачивает долги мужа. Тогда юрист Екатерина Гордон подтвердила, что Костенко переживает из-за финансового положения и планов на троих детей.

Сейчас пара снимает квартиру и ждёт завершения ремонта. Сам Тарасов философски заметил: