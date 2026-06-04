Дмитрий Шепелев впервые покаялся после скандала с семьей Фриске

Шепелев признался, что его биография за последние 15 лет «далеко не парадный портрет». Телеведущий перечислил, что оказался замешан как минимум в трех громких скандалах, и никому бы не пожелал такого опыта.

«Это был хороший урок: терпения, мужества, проверки на прочность. Это определенно сделало меня сильнее», — заключил шоумен.

При этом он честно перечислил свои промахи:

«Я молчал, когда нужно было говорить. Был жестким, когда нужно было объяснять. Оставался в тени, когда нужно было сделать шаг вперед и защищаться».

Как выяснили журналисты, покаяние Шепелева не случайно. Телеведущий объявил, что получил дополнительное образование в сфере кризисных коммуникаций и сейчас готовит к запуску новый продукт для публичных людей, политиков и предпринимателей.

По данным источников, речь идет о проекте собственной программы на одном из федеральных телеканалов. Его заявка долго оставалась без рассмотрения, и пиар-специалисты считают, что скандальные откровения нужны, чтобы вновь привлечь внимание к своей персоне и заставить руководство каналов вспомнить о нем.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович уже прокомментировал заявления бывшего зятя. Он назвал Шепелева «лузером, который пытается вернуть популярность за счет Платона» и назвал его «патологическим вруном».

«Похоронил Жанну раньше, чем она умерла», — заявил Фриске, имея в виду, что Шепелев еще при жизни певицы настаивал на отправке её в хоспис .

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после тяжелой борьбы с раком головного мозга. Ей был 41 год. У певицы остался сын Платон, которому на тот момент было всего два года.

Вскоре после похорон разразился громкий скандал: Дмитрий Шепелев и родители Фриске публично выясняли отношения, споря, с кем должен жить Платон, а также куда делись 20 миллионов рублей пожертвований, собранных на лечение певицы.

Шепелев обвинял отца Жанны в попытке похищения Платона и нападении с ножом, а тот, в свою очередь, утверждал, что Дмитрий «слил» в прессу фото тяжелобольной Жанны и годами не позволяет им видеться с внуком . В итоге мальчик остался жить с отцом.

Сейчас Шепелев находится в гражданском браке с дизайнером Екатериной Тулуповой. В их доме растут трое детей: 13-летний Платон (сын Жанны Фриске), их общий 5-летний сын Тихон и дочь Тулуповой от первого брака Лада.