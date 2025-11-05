Дмитрий Колдун скорбит по Юрию Николаеву: "Жаль, что такие люди уходят"

Дмитрий Колдун прокомментировал смерть 76-летнего Юрия Николаева. Выпускник "Фабрики звезд" подметил, что восхищался телеведущим, когда был еще мальчишкой. Он, как и многие другие дети, любит передачи "Утренняя почта" и "Утренняя звезда".

Что Колдун говорил о Николаеве

А потом Дмитрию посчастливилось оказаться в жюри с Юрием Александровичем в конкурсе "Звезда". Это было буквально в прошлом году. Николаева артист считает своим учителем и старшим товарищем. И, конечно же, испытывает к нему искреннее уважение.

Он отличался своей корректностью, адекватностью и объективностью к талантам. А его суждения и взгляды всегда были точны. Возможно, сказывался жизненный опыт. Но Юрия Николаева певец считает абсолютной легендой.

"Несмотря на тяжелый диагноз, о котором все знали, вел себя как будто ничего и не произошло. Внешне по нему нельзя было сказать, что с его здоровьем что-то не так, и вообще он не любил жаловаться. Жаль, что такие люди уходят" — приводит Mk.ru слова Дмитрия.

Что Пугачева и Игорь Николаев сказали о Юрии Николаеве

Алла Пугачева до сих пор не может поверить в то, что Юрия Николаева не стало. Она даже прервала молчание за границей, подметив, что не понимает "куда так стремительно все уходят". Игорь Николаев также тепло отозвался о народном артисте России, уточнив, что всегда считал его человеком с большой буквы.

Юрий Николаев не привык жаловаться на свое здоровье. Он до последнего не хотел ложиться в больницу. И даже отказывался вызывать скорую. Его мучила сильная слабость, телеведущий едва мог говорить и задыхался. Его легкие были поражены множественными опухолями, очагов которых было много.