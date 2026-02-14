Дмитрий Дибров снизил цену на особняк: за сколько можно купить виллу "Полина"

Телеведущий Дмитрий Дибров в очередной раз изменил стоимость своего загородного дома в элитном поселке "Успенские поляны" в деревне Лапино Одинцовского городского округа. С конца прошлого года цена объекта регулярно корректируется — на 14 февраля 2026 года она составляет 555 млн рублей, что на 9 млн рублей ниже показателя конца января.

Что входит в состав недвижимости

Как уточняет kp.ru, при общей площади особняка в 1620 кв. м стоимость квадратного метра достигает примерно 343 тысяч рублей. Для сопоставления: в том же поселке средняя цена квадратного метра у соседей — около 315 тысяч рублей.

Особняк, построенный в 2010 году, располагается на участке площадью 15 соток. В него входит пристройка с бассейном, сауной, хамамом и прочими прелестями жизни. В самом особняке, помимо обычных комнат и кухни есть солярий, зимний сад, прачечная.

Полная обстановка от бывшей супруги

Дом продаётся вместе со всей обстановкой, которую подобрала четвертая супруга телеведущего — Полина Наградова. В интерьере присутствует, в том числе, люстра‑качели от Cavalli. Особняк назван в честь бывшей жены Диброва — "Вилла Полина".

Причины продажи: переезд в столицу

По сведениям из окружения Дмитрия Диброва, решение о продаже связано с планами переезда в Москву. Телеведущий намерен приобрести квартиру в центре столицы и вернуться к городскому образу жизни, который вел до брака с Полиной Наградовой. После расставания с супругой он принял решение избавиться от загородной недвижимости.

История покупки: 16 лет назад ради молодой жены

Шестнадцать лет назад ради приобретения этого дома Дибров продал квартиру за 3 млн долларов, чтобы купить особняк на Рублевке. Это было пожелание его молодой супруги. Теперь объект в "Успенских полянах" выставлен на продажу, а его цена продолжает меняться.

Громкий развод: что предшествовало решению

Напомним, расторжение брака Дибровых стало одним из наиболее обсуждаемых событий последних лет. Полина Наградова ушла к Роману Товстику, а развод последнего с женой Еленой прошел со скандалом.

На днях стало известно, что новый избранник Роман Товстик задаривает Полину бриллиантами. И вообще, он всячески балует бывшую жену Диброва. Рядом с ним, да и когда он не рядом, Полина чувствует себя очень счастливой и светится изнутри. Она не стесняется говорить публично о своих глубоких чувствах к Роману.

