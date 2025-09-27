Дмитрий Дибров появится в Новогоднем шоу Первого канала

Телевизионщики уже готовятся снимать праздничные новогодние программы. Кто из звезд появится в новогоднюю ночь на экранах ТВ? Некоторые секреты телеканалов разузнал сайт kp.ru.

Дибров будет на Первом канале

Дмитрий Дибров после развода с женой Полиной триумфально возвращается в эфир главного канала страны. Есть данные, что он появится в Новогоднем шоу Первого канала. Снимать программу будут только в декабре, состав звезд в ней участвующих, до конца еще не определен.

А уже в эту субботу в эфир Первого же канала выйдет шоу 'Кто хочет стать миллионером?' с Дмитрием Дибровым в роли ведущего. Канал покажет юбилейный выпуск программы. В связи с этим и был приглашен Дибров, который вел шоу на протяжении нескольких лет.

Кроме этого, Дмитрий Александрович уже ведет программу 'Антропология'. После расставания с женой Полиной у Диброва определенно начался новый виток в карьере. Официально Дибровы развелись 25 сентября.

Что в новогоднюю ночь покажут на телеканале 'Россия'

Телеканал 'Россия' покажет 'Новогодний голубой огонек 2026'. К съемкам канал приступит в ноябре. Ведущими праздничного шоу станут Николай Басков и Андрей Малахов с двумя соведущими.

Выступать в 'Огоньке' будут самые популярные у публики артисты: Григорий Лепс, Валерия, Филипп Киркоров, SHAMAN, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея и другие. Гонорары за такие выступления звездам не платят. Считается, что петь в Новогоднюю ночь на ведущих телеканалах страны — более, чем престижно.

Покажут ли в Новый год 'Песню года'

Непременно! 1 и 2 января, по традиции, на телеканале 'Россия' покажут еще одну рейтинговую программу — 'Песня года'. Съемки пройдут 6 декабря. Проходят они в формате концерта, и на них продаются билеты.

Разбираются они очень быстро. Сейчас в продаже остались билеты по 8 тыс. руб и по 10 тыс. руб. Ведущими 'Песни года' будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

А вы смотрите новогодние программы по телевизору? Нравится? Высказывайтесь в комментариях.