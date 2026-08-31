Дмитрий Дибров об интимных экспериментах: «Мне важно приносить пользу»

Телеведущий Дмитрий Дибров дал интервью Ксении Собчак. Никакая беседа с госпожой Собчак, конечно, не обходится без перчинки. И это интеллектуальное общение на грани также не стало исключением.

Дмитрий Дибров: «Какое бы вы еще хотели от меня, кроме проклятой желтой этой все ерунды послание узнать?»

Так, теледива вспомнила разговор Дмитрия с Ольгой Бузовой, когда тот в 90-х годах состоял в неком движении, пропагандирующем не только парную любовь.

Дмитрий Дибров не сдержал эмоций, когда ему задали провокационный вопрос о прошлых «взрослых» предпочтениях.

«Какое бы вы еще хотели от меня, кроме проклятой желтой этой все ерунды послание узнать? Желание проводить всю ту же самую проповедь, которую кроме него (имеет в виду себя) сегодня провести никто не способен. Мне ведь важно приносить пользу максимально возможному числу людей!», — объяснил Дмитрий Ксении Собчак.

Что Дмитрий Дибров сказал о Полине

Речь зашла и о бывшей супруге телеведущего Полине, которая сейчас находится в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком и принимает его небезупречное прошлое. Так, недавно Мария Эстер-Трубицына раструбила во всеуслышание, что Роман не чурался интимных экспериментов.

Прокомментировать ее слова попросили Полину. И молодая женщина отметила, что прошлое осталось в прошлом.

По словам Дмитрия Диброва, в их же с Полиной браке царили классические семейные ценности — любовь и дети. И речи о посторонних пристрастиях не шло.

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