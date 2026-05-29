Дмитрий Дибров не может найти покупателей на особняк, который строил для жены Полины

Недвижимость знаменитостей нередко привлекает внимание публики — особенно когда речь идет о продаже домов, связанных с яркими жизненными главами. Так произошло и с особняком Дмитрия Диброва: шоумен решил расстаться с виллой, где когда‑то был счастлив с супругой Полиной, — а теперь вынужден снизить цену, чтобы найти покупателя.

Полгода назад Дмитрий Дибров разместил объявление о продаже особняка, в стенах которого он провел счастливые годы с женой Полиной. Решение избавиться от недвижимости пришло после того, как супруга покинула его, уйдя к миллиардеру Роману Товстику. По слухам, душевная боль оказалась настолько острой, что оставаться в этом месте артист больше не смог.

Телеведущий изначально оценил двухэтажный особняк площадью 499 квадратных метров в элитном поселке «Успенские Поляны» (деревня Лапино) в внушительную сумму — 570 миллионов рублей. Однако покупателей, готовых выложить такие деньги, не нашлось. В результате, как сообщает KP.RU, Дмитрий Дибров был вынужден урезать стоимость сразу на 75 миллионов рублей.

Сейчас недвижимость выставлена на продажу за 495 миллионов рублей. Агенты по недвижимости не скрывают, кому принадлежит вилла: в объявлении на сайте прямо указано, что это дом Дмитрия Диброва. Вероятно, телеведущий рассчитывает, что его имя ускорит поиск потенциальных покупателей.

Дмитрий возвел виллу 17 лет назад и дал ей имя в честь супруги — «Villa Paulina». Вместе с дополнительными постройками территория охватывает более 120 квадратных метров. Внутри расположены восемь комнат, три кухни, гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольные этажи. Интерьер оформлен с размахом: Полина рассказывала, что лично курировала дизайн и отделку помещений.

Долгое время одной из главных загадок дома оставалась якобы существующая секретная комната для интимных развлечений — по слухам, обустроенная в духе нашумевшего романа «50 оттенков серого». Дибров не раз упоминал, что им с женой время от времени требовалось «спустить пар», и для этого они якобы уединялись в особом помещении, оснащенном всем необходимым.

Однако недавно бывшая жена шоумена развеяла миф. По ее словам, ничего подобного в их доме никогда не существовало.