Дмитрий Дибров и Юлианна Караулова будут вести 'Кто хочет стать миллионером?' по очереди

Стало известно, как поделят эфиры на Первом канале Юлианна Караулова и Дмитрий Дибров. Вести шоу 'Кто хочет стать миллионером?' они будут не в паре. Какой будет культовая программа в новом телевизионном сезоне?
Почему Дмитрий Дибров вернулся в шоу 'Кто хочет стать миллионером?'
Дмитрий Дибров в минувшую субботу появился в эфире шоу 'Кто хочет стать миллионером?'. Сначала он был в кресле игрока, а Юлианна Караулова вела программу. Во второй части телеведущие поменялись местами.
Диброва пригласили на шоу в честь прекрасного события. В эфир вышел тысячный выпуск программы. И провести его без Дмитрия Александровича было просто невозможно.
Как сообщает kp.ru, Дибров и дальше будет появляться в эфирах 'Кто хочет стать миллионером?'. Уже отснято три выпуска с его участием. Но конечного решения о формате программы еще нет.
"Будут смотреть на реакцию зрителей. Пока будет вести и Караулова, и Дибров по очереди — у каждого из этих ведущих своя огромная аудитория", — поделился один из членов команды программы.
Сколько лет Дибров вел шоу 'Кто хочет стать миллионером?'
Программа 'Кто хочет стать миллионером?' в следующем году отметит 25-летие. Дмитрий Дибров вел ее с 2008 года. Последний эфир с его участием состоялся летом 2022 года. А в апреле 2023 года программа вышла в эфир с новой ведущей, Юлианной Карауловой.
Дмитрий Дибров вернулся на Первый канал с новым пиком популярности. Его он получил, благодаря разводу с женой Полиной. На днях звездная пара официально расторгла брак.
Кроме шоу 'Кто хочет стать миллионером?', Дмитрий Дибров ведет еще и обновленный проект 'Антропология'. С большой долей вероятности зрители увидят Диброва и в новогоднем эфире Первого канала.
