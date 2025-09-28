Дмитрий Дибров и Юлианна Караулова будут вести 'Кто хочет стать миллионером?' по очереди

Стало известно, как поделят эфиры на Первом канале Юлианна Караулова и Дмитрий Дибров. Вести шоу 'Кто хочет стать миллионером?' они будут не в паре. Какой будет культовая программа в новом телевизионном сезоне?

Почему Дмитрий Дибров вернулся в шоу 'Кто хочет стать миллионером?'

Дмитрий Дибров в минувшую субботу появился в эфире шоу 'Кто хочет стать миллионером?'. Сначала он был в кресле игрока, а Юлианна Караулова вела программу. Во второй части телеведущие поменялись местами.

Диброва пригласили на шоу в честь прекрасного события. В эфир вышел тысячный выпуск программы. И провести его без Дмитрия Александровича было просто невозможно.

Как сообщает kp.ru, Дибров и дальше будет появляться в эфирах 'Кто хочет стать миллионером?'. Уже отснято три выпуска с его участием. Но конечного решения о формате программы еще нет.