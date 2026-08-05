Дмитриенко принес извинения за использование чужого голоса на своем концерте

Солд‑аут в «Лужниках» для 20‑летнего Вани Дмитриенко стал не только поводом для гордости, но и источником небольшого скандала. На фоне триумфального выступления тень на репутацию артиста бросила претензия певицы Лины Ли: она заявила, что в номере с сестрой Лерой Ваня использовал аудиодорожку с ее голосом. Первое время артист никак не комментировал ситуацию в соцсетях, и напряжение только росло.

Однако конфликт удалось сгладить — между музыкантами состоялся разговор. Лина Ли поделилась новостями с подписчиками и подтвердила, что извинения от Вани получены.

«Со мной связался Ваня, извинился за произошедшую ситуацию. Я удалила ролик, чтобы дальше не распространялся. Прошу вас, пожалуйста‑пожалуйста, ничего плохого не пишите Лере, сестре Вани. Она замечательная талантливая девушка. И она‑то точно в этой ситуации не виновата. И всем спасибо огромное за поддержку!» — написала певица.

Теперь поклонники гадают, за что именно принес извинения Дмитриенко: за использование чужого голоса в выступлении или за то, что не пригласил автора трека выступить вместе с ним на сцене «Лужников». Пока артист не раскрывает деталей, оставляя пространство для домыслов.

А вы как расцениваете поступок Вани Дмитриенко? Поделитесь в комментариях.