Дмитренко из 'Дома-2' про Рапунцель: "Перебрала дюжину мужчин, но лучше меня не нашла"

Дмитрий Дмитренко из проекта проекта "Дом-2" уверен: Ольга Рапунцель к нему до сих пор неравнодушна. Именно этим он объясняет то, что бывшая жена не оставляет его в покое. Рапунцель затаскала Дмитрия по судам. Они устанавливали размер алиментов и делили имущество.

Экс-участник телестройки заверил, что давно забыл бы про Ольгу. Но она постоянно напоминает ему о себе. Он также уверен, что безработная Рапунцель живет на его деньги. Дмитренко платит дочерям Василисе и Софие достойные алименты. Но детей мужчина давно не видел. Ольга якобы настраивает дочек против отца. Те даже не хотят с ним гулять и проводить время.

"Она перебрала уже дюжину мужчин, но лучше меня не нашла, да и не найдет", - приводит Starhit слова Дмитренко.

Дмитрий отправляет Рапунцель на дочек алименты в два прожиточных минимума. Он уверен, на эти деньги звезда "Дома-2" ходит по ресторанам, на свидания и покупает себе цветы. Алименты она тратит на красивую жизнь, а вовсе не на детей. Дмитренко уверен, что его бывшая жена привыкла жить на всем готовом.

"Детей своих люблю, их я не бросал", - заверил он, подметив, что помогает семье материально.

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