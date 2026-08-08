«Для мужа»: беременная Мирослава Карпович запечатлелась во всем белом

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович готовится впервые стать мамой — и недавно приоткрыла завесу над своим личным счастьем. Актриса, которая обычно тщательно оберегает частную жизнь от внимания публики, поделилась домашними снимками, на которых заметен ее слегка подросший живот.
На фото Мирослава предстала в непринужденном образе — в белоснежном мини‑платье и гольфах. Рукой Мирослава поглаживает свой животик.
«Фото для мужа», — лаконично подписала снимок будущая мама.
Мирослава Карпович показала фото для мужа. Фото: соцсети
Сейчас 40‑летняя актриса счастлива в браке с Евгением Рагулиным — пара поженилась в начале лета. Супруг Мирославы родом из Молдавии и младше ее на 11 лет. При этом артистка не раскрывает детали их знакомства и старается не делать личную историю достоянием широкой публики.
Поклонники тепло отреагировали на снимки: в комментариях — множество поздравлений, добрых пожеланий и слов поддержки. Для фанатов новость стала приятным сюрпризом: Карпович редко делится личными моментами, поэтому каждое такое фото воспринимается как особенный жест доверия. Впереди у актрисы — важный и трогательный этап, и поклонники искренне желают ей легких месяцев ожидания и счастья в новой роли.
А вы рады за ждущую ребенка Мирославу Карпович? Поделитесь в комментариях.