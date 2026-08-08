«Для мужа»: беременная Мирослава Карпович запечатлелась во всем белом

Сейчас 40‑летняя актриса счастлива в браке с Евгением Рагулиным — пара поженилась в начале лета. Супруг Мирославы родом из Молдавии и младше ее на 11 лет. При этом артистка не раскрывает детали их знакомства и старается не делать личную историю достоянием широкой публики.

Поклонники тепло отреагировали на снимки: в комментариях — множество поздравлений, добрых пожеланий и слов поддержки. Для фанатов новость стала приятным сюрпризом: Карпович редко делится личными моментами, поэтому каждое такое фото воспринимается как особенный жест доверия. Впереди у актрисы — важный и трогательный этап, и поклонники искренне желают ей легких месяцев ожидания и счастья в новой роли.

А вы рады за ждущую ребенка Мирославу Карпович? Поделитесь в комментариях.