Для Испании не деньги: бывшая жена Тимура Родригеза недовольна алиментами в миллион рублей

В семье известного шоумена Тимура Родригеза разгорается нешуточный спор о размере алиментов на детей. Его бывшая супруга Анна Девочкина, проживающая с детьми в Испании, заявила, что суммы в 1 млн рублей в месяц ей недостаточно для их содержания.

Родригез хочет снизить сумму алиментов

История началась с того, что Тимур Родригез предложил снизить размер алиментов — по 500 тысяч рублей на каждого из двоих детей. Однако его бывшая жена Анна Девочкина возразила: по ее словам, в Испании на такие деньги прожить невозможно. Как отметил адвокат Родригеза Сергей Жорин, это заявление звучит неожиданно — ведь далеко не все местные жители зарабатывают подобные суммы.

"Тимур предложил Анне снизить сумму [алиментов на каждого из их двоих детей] до 500 тысяч, но она ответила, что в Испании на эти деньги не проживешь. Хотя справедливости ради стоит отметить, что не все испанцы столько зарабатывают", — сказал Жорин.

В ответ на претензии бывшей супруги Тимур выдвинул альтернативное предложение: переехать всей семьей обратно в Россию. Шоумен аргументировал это тем, что в родной стране есть все необходимое — качественное образование, медицина, жилье. Но этот вариант не нашел поддержки в суде.

Судья посчитала, что переезд из Испании в Россию станет ухудшением условий жизни для детей. Особое внимание она обратила на привычный для семьи уровень комфорта — в частности, на перелеты бизнес‑классом, к которым дети уже привыкли. Такая позиция суда стала неожиданностью для стороны Родригеза.

Адвокат шоумена заявил о намерении обжаловать решение, настаивая, что переезд в Россию вряд ли ухудшит положение детей, а возможно, даже улучшит его.

Брачный договор Родригеза с женой

По словам Сергея Жорина, проблема кроется в обстоятельствах развода. Когда‑то Тимур Родригез, будучи человеком творческим и не всегда практичным, подписал брачный договор, едва взглянув на документы. Он искренне рассчитывал сохранить с бывшей женой доверительные отношения. И не стал консультироваться с юристами и внимательно изучать бумаги.

Все два года после расставания Родригез исправно выполнял взятые обязательства. По словам адвоката Жорина, помимо ежемесячных алиментов в размере 1,5 млн рублей, он покрывал дополнительные расходы, оплачивал перелеты бизнес‑классом и даже содержал саму Анну. Общая сумма перечислений за этот период достигла 55 млн рублей.

Еще один спорный момент касается продажи загородного дома, который достался Анне при разводе. По условиям договора она должна была вернуть часть вырученных средств бывшему мужу, но оставила всю сумму себе.

Стала богаче бывшего мужа

Сейчас адвокат утверждает, что благодаря выплатам Анна Девочкина стала даже более состоятельной, чем сам Тимур Родригез. При этом она отказывается пересматривать условия соглашения в суде.

Ранее Родригезу удалось добиться отмены ежемесячных выплат в размере 500 тысяч рублей, которые он должен был перечислять непосредственно бывшей супруге. Однако юристы не исключают, что Анна может попытаться оспорить это решение.

По материалам Woman.ru

