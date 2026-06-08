«Дискотека Авария» устроила шоу в стиле Rammstein на Дне города в Иркутске

Праздничный концерт открыл бессменный солист коллектива Алексей Серов. Первая часть выступления прошла в привычной, «ламповой» атмосфере: зрители подпевали и танцевали под известные хиты группы, включая легендарную песню про Новый год.

Однако, по словам очевидцев, вторая половина выступления кардинально отличалась. Артисты представили экспериментальный блок, который по стилю и энергетике некоторые зрители сравнили с шоу лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Для поклонников коллектива, привыкших к легкой и танцевальной музыке, такое перевоплощение стало неожиданностью и, по всей видимости, запомнится надолго. Подробности самого перформанса не раскрываются, но, судя по реакции в социальных сетях, он вызвал бурные обсуждения среди иркутян.

Напомним, что в этом году День города в Иркутске отмечали 7 июня. Праздничные мероприятия включали в себя концерты, фейерверк и различные развлекательные программы для горожан. «Дискотека Авария» стала одним из хедлайнеров праздничной программы.

Группа «Дискотека Авария» была основана в 1997 году. Пик популярности коллектива пришелся на начало 2000-х с хитами «Пей пиво», «Новогодняя», «Если хочешь остаться». В последние годы группа пережила несколько изменений в составе (из «золотого» состава остался только Алексей Серов) и активно экспериментирует со звучанием и визуальным оформлением выступлений.

Например, осенью 2025 года музыканты уже пробовали себя в жанре индастриал-рока. Нынешнее шоу, видимо, стало продолжением этого курса на переосмысление своего творчества.

Тилль Линдеманн известен своими эпатажными шоу с элементами перформанса и провокации, что делает сравнение с ним особенно громким. Сами музыканты пока не комментировали реакцию зрителей на их выступление.