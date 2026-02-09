Директор театра раскрыл тайну смерти Чиповской: телефон не отвечал, Анна вскрыла квартиру

В Вахтанговском театре идут прощальные церемонии для Ольги Чиповской — актрисы, отдавшей сцене 45 лет жизни. Но за этими торжественными минутами скрывается страшная и личная драма, которую раскрыл директор театра Кирилл Крок.

"Не смогла дозвониться": тревожный звонок, который все изменил

Главной героиней этой трагической истории стала дочь актрисы, Анна Чиповская. По словам Кирилла Крока, все началось с обычного звонка, на который никто не ответил.

Анна, почувствовав неладное, бросила все и поехала домой к матери. Именно она вошла в квартиру и обнаружила тело Ольги Чиповской. Первый звонок о случившемся поступил в театр не от врачей или полиции, а от потрясенной дочери.

"Аня перезвонила в театр, и мы об этом узнали", — рассказал Крок.

"Возраст здесь ни при чем": что скрывалось за кулисами?

Директор театра сразу отмел разговоры о естественных причинах, связанных с возрастом. Он подчеркнул, что дело было не в цифрах в паспорте. Причина крылась в другом — в тяжелом состоянии здоровья, с которым актриса боролась долгое время.

"У нее было много болезней, недугов, которые ей мешали жить", — признался Крок.

Он не стал раскрывать точных диагнозов, но упомянул о проблемах с давлением и других серьезных хронических заболеваниях.