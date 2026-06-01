Директор сестер Авериных о критике Кошкиных: «Две взрослые женщины не представляют из себя ничего»

В шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ кипят нешуточные страсти. Так, друг друга критикуют Дина и Арина Аверины и Яна Кошкина с ее мамой Маргаритой.

Из-за чего поссорились Аверины и Кошкины

В недавнем выпуске Маргарита Кошкина возмутилась, почему девушек называют олимпийскими чемпионками. Хотя на Олимпиаде они завоевывали второе и четвертое места.

Масла в огонь подлила и Яна. В соцсетях она опубликовала пост, в котором рассказала, как некие девушки-гимнастки написали им, что Арина и Дина их буллили. И что они якобы плохо отнеслись к своему тренеру.

На защиту девушек встала их пиар-директор Нина Пономарева. По ее словам, благодаря Дине и Арине гимн России звучал на международных соревнованиях 42 раза.

По ее словам, сестры остаются одними из самых титулованных спортсменок, которые до сих пор получают приглашения в разные страны мира. А с мастер-классами они объехали 35 российских городов.

Дина Аверина так вообще является 18-кратной чемпионкой мира.

Нина Пономарева: «Порядочность и уважение – это то, чего у Кошкиных нет»

«И только у нас на Федеральном канале две взрослые женщины, которые в целом не представляют из себя абсолютно ничего, могут передразнивать, кривлять, обсуждать заслуги великих чемпионок. В какое бы шоу мы не играли, и на каком телеканале бы не появлялись, всегда нужно помнить, что порядочность и уважение – это то, чего у Кошкиных не было и нет. И увы, уже не будет», - отметила Нина Пономарева.

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