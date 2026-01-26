Директор Марии Ароновой раскрыла правду о состоянии актрисы

В прессе появилась информация, что у 53-летней звезды серьезные проблемы. Якобы артистка обратилась к врачам из-за постоянных и очень сильных приступов икоты. Кроме того, журналисты писали, что ситуацию осложняет имеющийся у актрисы сахарный диабет второго типа. Согласно этим публикациям, для восстановления здоровья артистке прописали строгую диету и постоянный контроль анализов.

Официальный ответ: "Это все слухи!"

Журналисты связались с директором Марии Ароновой, Натальей Дмитрюковой. Ее комментарий был категоричным.

"Это все неправда — то, что выставили СМИ. У Марии Валерьевны все прекрасно со здоровьем", — заявила она.

Директор подчеркнула, что актриса находится в самом разгаре работы. Она только что вернулась с большого тура по Уралу и продолжает играть в театре.

"У нас сегодня спектакль — Мария Валерьевна играет "Нитуш" в театре Вахтангова. Завтра мы вылетаем в Питер", — рассказала Наталья.

Это не первый ложный слух

К сожалению, для Марии Ароновой это не первый случай, когда о ее здоровье распространяют непроверенную информацию. Ранее в прессе уже появлялись похожие сенсационные новости.

Тогда журналисты писали, что актрису госпитализировали с сильными болями в спине, а в ходе обследования у нее якобы нашли опухоли в головном мозге. Правда, позже уточнялось, что новообразования доброкачественные и операция не нужна.

На тот слух Мария Аронова отреагировала лично и очень эмоционально. Она записала видеообращение, в котором возмущалась.

"Я дома. Ни в какую больницу я не попала. Это какая-то утка".

Актриса недоумевала, почему ей звонят с расспросами, если бы она и правда лежала в больнице.

Кто такая Мария Аронова?

Для тех, кто не очень следит за театром и кино, небольшая справка. Мария Аронова — одна из самых востребованных и талантливых актрис России.

Карьера в театре и кино: Она служит в знаменитом театре имени Вахтангова, где играет главные роли в спектаклях "Нитуш", "Дядюшкин сон" и многих других. В кино она снималась в таких популярных фильмах и сериалах, как "С новым годом, мамы!", "Жених" и "О чем говорят мужчины".