Директор Барановской заявил, что рядом с ней находятся мама и сын: "Она очень слаба"

Директор телеведущей Юлии Барановской прокомментировал ее госпитализацию в Салехарде. Звезда перенесла экстренную операцию. Как Барановская чувствует себя сейчас?

Почему попала в больницу Юлия Барановская

Юлия Барановская была госпитализирована с жалобами на сильные боли в животе. Врачи в Салехарде ее экстренно прооперировали. На Ямал срочно прилетели мама Юлии и старший сын Артем.

"Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции, но уже лучше", — рассказал телеграм-каналу Super директор Барановской Петро Шекшеев.

Он уточнил, что врачи дважды прооперировали Юлию Барановскую. Звезду уже перевели из реанимации в обычную палату. Опасность, по словам Шекшеева, миновала.

Что сейчас происходит в жизни Юлии Барановской

Юлия Барановская много работает. После разрыва с гражданским мужем, экс-футболистом Андреем Аршавиным, Барановская добилась заметных успехов. Она построила карьеру на телевидении.

Барановская входит в число самых известных и популярных женщин в России. В Салехарде Юлия находилась в командировке, принимала участие в съемках одного из проектов. Сейчас Барановская работает ведущей программы 'Мужское / Женское' на Первом канале, ее партнером по проекту является Александр Гордон.

В скором времени Барановской предстоит суд с Аршавиным. Бывший гражданский муж Юлии подал иск с требованием понизить сумму алиментов. Сейчас он отдает детям Барановской половину своих доходов.

А вы переживаете за здоровье Юлии Барановской?