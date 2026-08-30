Дина Аверина впервые вышла на связь после родов

Дина Аверина и ее супруг, фигурист Дмитрий Соловьев, впервые стали родителями. Пара держала беременность в секрете, поэтому новость о рождении сына стала для поклонников приятным сюрпризом.

«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — написала Аверина. Мальчика назвали Львом.

Дина Аверина — двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры в ноябре 2024 года из-за проблем со спиной.

В сентябре 2025-го она вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева, который также является заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы в парном катании и серебряным призером Олимпийских игр в Сочи.

Пара долгое время скрывала свои отношения, но после свадьбы стала изредка появляться вместе на публике. Сейчас Дина и Дмитрий наслаждаются новым статусом родителей.

Пока неизвестно, будет ли Дина возвращаться в большой спорт после рождения сына, но ранее она заявляла, что завершила карьеру и хочет сосредоточиться на семье. Ее супруг продолжает выступления в ледовых шоу.