Дима Масленников попал в аварию на съемках экспедиции

По его словам, съемочная группа попала в аварию, однако серьезных травм никому получить не удалось — все отделались в основном испугом.

«Есть подозрения на небольшие повреждения рук и ног. Я легче всего отделался. Только ушибы и все. Произошло все по случайному стечению обстоятельств, в этом никто не виноват», — пояснил Масленников в личном блоге.

Несмотря на то, что блогер охарактеризовал ситуацию как неопасную, некоторые участники группы все же решили обратиться в травмпункт для проверки. На каком именно транспорте передвигалась съемочная команда, Дима не уточнил.

Дима Масленников — путешественник и блогер, который ведет проект «Стартап на миллион». Вместе с командой он отправляется в экспедиции по разным уголкам мира, исследуя удаленные территории и рассказывая о быте местных жителей.

В августе 2026 года Масленников женился на певице Клаве Коке. Свадьба прошла в закрытом формате в старинном стиле, на нее пригласили около 30 гостей. Молодожены организовали торжество самостоятельно, а ведущим церемонии был Филипп Киркоров.

После свадьбы пара отправилась в свадебное путешествие в Лос-Анджелес, где посетила концерт Эда Ширана. До этого Клава и Дима много лет дружили и скрывали свои отношения, пока весной 2026 года не объявили о помолвке.