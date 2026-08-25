Дима Билан: «Я в 14 лет стал отцом»

Дима Билан неожиданно признался журналистам, что в 14 лет он фактически заменил отца своей младшей сестре Ане, взяв на себя ответственность за ее воспитание. Этого опыта, как признался певец, оказалось достаточно, чтобы не торопиться с рождением собственных детей.

«Я в 14 лет стал отцом, можно сказать, потому что был ответственен за свою младшую сестру Аню. В принципе, мне это все давно понятно, поэтому я откладываю и откладываю. Я уже наелся просто быть родителем, понимаете?» — заявил артист в интервью «КП».

Несмотря на то, что Билан пока не готов к отцовству, его сердце занято. Ранее в программе «Натальная карта» он признался, что влюблен и состоит в отношениях.

«Мое сердце не свободно. Я в отношениях. Люблю и любим. Все в порядке», — поделился певец.

Более того, артист не исключает, что в ближайшем будущем решится на брак.

«Это этап. Ты заканчиваешь с вольностью и вседозволенностью. К этому надо прийти. Я почти готов. Я каждый день об этом думаю», — сообщил Дима Билан.

Дима Билан — заслуженный артист России, победитель конкурса «Евровидение-2008», обладатель множества музыкальных наград. За свою карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов.

Его личная жизнь всегда была закрыта от посторонних, и нынешнее признание стало редким откровением для поклонников.