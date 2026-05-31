Дима Билан объяснил, почему не женился на Елене Кулецкой: «Ничего не обещал»

Артист признался, что слова о свадьбе были сказаны спонтанно, на эмоциях после победы на «Евровидении» в 2008 году.

По словам Билана, ему тогда было 25 лет, и на него обрушилось огромное давление со стороны команды и публики.

«Парню 25 лет. На него свалилась такая колоссальная ответственность. Все от тебя чего-то ждут. Ты понимаешь, что можешь победить. Это действительно импульс был искренний, настоящий, честный абсолютно», — рассказал артист.

Певец уточнил, что фраза о женитьбе была сказана не в интервью, а в эмоциональном порыве, но журналисты сделали из нее громкий заголовок. При этом Елене Кулецкой он лично ничего не обещал и не был готов к семейной жизни.

«Это не было обещание. Это было сказано в эмоции. И это выхватили, сделали заголовком, а теперь отвечаю за это я… Меня хотели просто подтолкнуть к этому моменту. И я был не готов морально, я был такой пацанчик», — признался Билан.

Несмотря на несостоявшийся брак, певец до сих пор отзывается о Кулецкой с большим уважением и теплотой, называя ее «исключительной» и «уникальной».

«С Леночкой мы потрясающе время проводили, и чувство было какое-то необъяснимое. Таких людей, как она, нет. Я мало таких встречал девушек. Она исключительная абсолютно», — поделился Билан.

По словам артиста, он не жалеет о прошлом решении и считает, что все произошло правильно.

«Слава богу, что этого не произошло, потому что все нашли своё счастье», — заключил певец.

Роман Димы Билана и Елены Кулецкой длился с 2006 по 2010 год. Модель и телеведущая сейчас замужем за оператором-постановщиком Станиславом Романовским, воспитывает двух дочерей. С Биланом, по словам Кулецкой, они поддерживают «уважительную, аккуратную связь» и тепло общаются при встречах.

Сам певец в том же интервью признался, что его сердце сейчас занято: «Я люблю, я любим, всё в порядке», — заявил Билан, но личность избранницы раскрывать не стал.