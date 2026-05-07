Дима Билан и Валя Карнавал выступят на «ТопФесте» в День России

Дима Билан. Фото: Наталья Шатохина / News.ru / Global Look Press

День России в 2026 году обещает стать по‑настоящему незабываемым для юных зрителей и их родителей.

12 июня на стадионе «Лужники» пройдет Всероссийский фестиваль «ТопФест». Масштабное событие объединит звезд эстрады и топовых блогеров — и подарит яркие эмоции сразу нескольким поколениям.

В День России в Москве состоится грандиозный Всероссийский фестиваль «ТопФест» — яркое мероприятие для детей, подростков и их семей. Ожидается, что праздник соберет свыше 80 тысяч гостей на крупнейшей открытой площадке страны. Проект станет настоящим мостом между поколениями: популярные артисты и влиятельные блогеры выйдут на одну сцену, чтобы сделать День России особенным для поколения Альфа.

Выбор стадиона «Лужники» в качестве площадки для фестиваля не случаен. Именно здесь проходили знаковые события — от церемоний открытия Олимпийских игр до финалов Лиги чемпионов и концертов мировых звезд. В День России главная арена страны на один день превратится в уникальное пространство, где юные зрители смогут встретиться со своими кумирами и вместе создать незабываемые воспоминания.

В программе фестиваля запланирован особенно душевный и символичный момент: все участники совместно исполнят легендарную песню «До свидания, Москва!». Впервые она прозвучала именно на этой арене во время торжественного закрытия XXII Олимпийских игр и с тех пор остается воплощением торжества, сплоченности и оптимизма.

Дополнят атмосферу праздника две четырехметровые фигуры, которые запустят над стадионом: Олимпийский Мишка и Мишка Топ. Они станут зримым воплощением связи поколений — символом дружбы, добрых традиций и смелых мечтаний.

Гостей фестиваля ждет более 50 оригинальных музыкальных номеров: каждое выступление подготовлено специально к этому знаменательному событию. На сцену «Лужников» поднимутся любимые многими артисты и блогеры:

  • Влад Кобяков,
  • Глент,
  • Катя Адушкина,
  • Янгер,
  • Поли,
  • Газан,
  • Марьяна Локель,
  • Стешок,
  • Карина Кагра,
  • Настя Кош,
  • Макс Кобзов,
  • Софи Шайн,
  • Мишка Топ,
  • Арина Дубкова,
  • Милана Учайкина,
  • Каролина Грейс,
  • Вова Солодков,
  • Алиса Буслова,
  • Макар Давыдов,
  • Тимофей Красников,
  • Арина Жулина,
  • Вау Вероника,
  • Милана Шайн,
  • Варя Джем,
  • Тамик,
  • группа «Без игрушек»
    и многие другие.

Поддержать популярных блогеров выйдут и признанные звезды отечественной сцены — среди них Дима Билан и Валя Карнавал. Их участие придаст фестивалю особую атмосферу и подчеркнет идею объединения разных творческих вселенных в один большой праздник.

