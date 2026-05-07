Дима Билан и Валя Карнавал выступят на «ТопФесте» в День России

12 июня на стадионе «Лужники» пройдет Всероссийский фестиваль «ТопФест». Масштабное событие объединит звезд эстрады и топовых блогеров — и подарит яркие эмоции сразу нескольким поколениям.

В День России в Москве состоится грандиозный Всероссийский фестиваль «ТопФест» — яркое мероприятие для детей, подростков и их семей. Ожидается, что праздник соберет свыше 80 тысяч гостей на крупнейшей открытой площадке страны. Проект станет настоящим мостом между поколениями: популярные артисты и влиятельные блогеры выйдут на одну сцену, чтобы сделать День России особенным для поколения Альфа.

Выбор стадиона «Лужники» в качестве площадки для фестиваля не случаен. Именно здесь проходили знаковые события — от церемоний открытия Олимпийских игр до финалов Лиги чемпионов и концертов мировых звезд. В День России главная арена страны на один день превратится в уникальное пространство, где юные зрители смогут встретиться со своими кумирами и вместе создать незабываемые воспоминания.

В программе фестиваля запланирован особенно душевный и символичный момент: все участники совместно исполнят легендарную песню «До свидания, Москва!». Впервые она прозвучала именно на этой арене во время торжественного закрытия XXII Олимпийских игр и с тех пор остается воплощением торжества, сплоченности и оптимизма.

Дополнят атмосферу праздника две четырехметровые фигуры, которые запустят над стадионом: Олимпийский Мишка и Мишка Топ. Они станут зримым воплощением связи поколений — символом дружбы, добрых традиций и смелых мечтаний.

Гостей фестиваля ждет более 50 оригинальных музыкальных номеров: каждое выступление подготовлено специально к этому знаменательному событию. На сцену «Лужников» поднимутся любимые многими артисты и блогеры:

Влад Кобяков,

Глент,

Катя Адушкина,

Янгер,

Поли,

Газан,

Марьяна Локель,

Стешок,

Карина Кагра,

Настя Кош,

Макс Кобзов,

Софи Шайн,

Мишка Топ,

Арина Дубкова,

Милана Учайкина,

Каролина Грейс,

Вова Солодков,

Алиса Буслова,

Макар Давыдов,

Тимофей Красников,

Арина Жулина,

Вау Вероника,

Милана Шайн,

Варя Джем,

Тамик,

группа «Без игрушек»

и многие другие.

Поддержать популярных блогеров выйдут и признанные звезды отечественной сцены — среди них Дима Билан и Валя Карнавал. Их участие придаст фестивалю особую атмосферу и подчеркнет идею объединения разных творческих вселенных в один большой праздник.