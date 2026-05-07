Дима Билан и Валя Карнавал выступят на «ТопФесте» в День России

12 июня на стадионе «Лужники» пройдет Всероссийский фестиваль «ТопФест». Масштабное событие объединит звезд эстрады и топовых блогеров — и подарит яркие эмоции сразу нескольким поколениям.
В День России в Москве состоится грандиозный Всероссийский фестиваль «ТопФест» — яркое мероприятие для детей, подростков и их семей. Ожидается, что праздник соберет свыше 80 тысяч гостей на крупнейшей открытой площадке страны. Проект станет настоящим мостом между поколениями: популярные артисты и влиятельные блогеры выйдут на одну сцену, чтобы сделать День России особенным для поколения Альфа.
Выбор стадиона «Лужники» в качестве площадки для фестиваля не случаен. Именно здесь проходили знаковые события — от церемоний открытия Олимпийских игр до финалов Лиги чемпионов и концертов мировых звезд. В День России главная арена страны на один день превратится в уникальное пространство, где юные зрители смогут встретиться со своими кумирами и вместе создать незабываемые воспоминания.
В программе фестиваля запланирован особенно душевный и символичный момент: все участники совместно исполнят легендарную песню «До свидания, Москва!». Впервые она прозвучала именно на этой арене во время торжественного закрытия XXII Олимпийских игр и с тех пор остается воплощением торжества, сплоченности и оптимизма.
Дополнят атмосферу праздника две четырехметровые фигуры, которые запустят над стадионом: Олимпийский Мишка и Мишка Топ. Они станут зримым воплощением связи поколений — символом дружбы, добрых традиций и смелых мечтаний.
Гостей фестиваля ждет более 50 оригинальных музыкальных номеров: каждое выступление подготовлено специально к этому знаменательному событию. На сцену «Лужников» поднимутся любимые многими артисты и блогеры:
- Влад Кобяков,
- Глент,
- Катя Адушкина,
- Янгер,
- Поли,
- Газан,
- Марьяна Локель,
- Стешок,
- Карина Кагра,
- Настя Кош,
- Макс Кобзов,
- Софи Шайн,
- Мишка Топ,
- Арина Дубкова,
- Милана Учайкина,
- Каролина Грейс,
- Вова Солодков,
- Алиса Буслова,
- Макар Давыдов,
- Тимофей Красников,
- Арина Жулина,
- Вау Вероника,
- Милана Шайн,
- Варя Джем,
- Тамик,
- группа «Без игрушек»
и многие другие.
Поддержать популярных блогеров выйдут и признанные звезды отечественной сцены — среди них Дима Билан и Валя Карнавал. Их участие придаст фестивалю особую атмосферу и подчеркнет идею объединения разных творческих вселенных в один большой праздник.