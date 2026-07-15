«Дикая гематома и воспаление»: попавшая в клинику Волочкова призвала молиться за нее

Порой стремление как можно скорее вернуться к любимому делу оборачивается серьезными последствиями — именно с такой ситуацией столкнулась Анастасия Волочкова. Попытка стремительно возобновить концертную деятельность после сложной операции привела к новым проблемам со здоровьем: у балерины случился надрыв мышцы, а на внутренней стороне бедра развилось сильное воспаление. Волочкова попала в больницу и просит молитв у поклонников.
По словам самой артистки, она продолжила выступать, несмотря на строгие запреты немецких специалистов, проводивших операцию на суставах. Итогом чрезмерных нагрузок стала экстренная госпитализация в ЦИТО. Находясь на больничной койке, Волочкова поделилась с публикой кадрами, демонстрирующими состояние ее здоровья.
«Ну вот и результат моих перегрузок после операции. Дикая гематома и воспаление… Мне так важно восстановиться! Верю, добрые люди помолятся», — обратилась она к поклонникам.
Анастасия Волочкова очутилась на больничной койке. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
На опубликованных снимках 50‑летняя артистка показала внушительный синяк на бедре — кадр получился откровенным, в кадре мелькнули красные трусики.
Напомним, в феврале этого года Волочкова перенесла серьезное хирургическое вмешательство в Германии: ей заменили тазобедренный сустав — причиной стала критическая изношенность хряща. Финансовую поддержку в оплате лечения оказал близкий друг балерины — певец Николай Басков.