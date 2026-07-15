«Дикая гематома и воспаление»: попавшая в клинику Волочкова призвала молиться за нее

Порой стремление как можно скорее вернуться к любимому делу оборачивается серьезными последствиями — именно с такой ситуацией столкнулась Анастасия Волочкова. Попытка стремительно возобновить концертную деятельность после сложной операции привела к новым проблемам со здоровьем: у балерины случился надрыв мышцы, а на внутренней стороне бедра развилось сильное воспаление. Волочкова попала в больницу и просит молитв у поклонников.

По словам самой артистки, она продолжила выступать, несмотря на строгие запреты немецких специалистов, проводивших операцию на суставах. Итогом чрезмерных нагрузок стала экстренная госпитализация в ЦИТО. Находясь на больничной койке, Волочкова поделилась с публикой кадрами, демонстрирующими состояние ее здоровья.