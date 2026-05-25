Диброва сравнила Товстика с бывшим мужем: «Так мне стало хорошо»

После хирургического вмешательства, которое перенесла 36-летняя Полина, она очнулась от наркоза в палате и первое, что увидела — Романа Товстика. По ее словам, она даже не просила его приезжать, но он сам примчался в больницу, чтобы поддержать ее.

«Открываю глаза, вижу Рому. Я так удивилась. Так мне стало хорошо… Он меня нашел», — поделилась Полина в своих социальных сетях.

Диброва также тонко уколола своего экс-супруга, с которым прожила 16 лет. Она призналась, что ощущение женской слабости и заботы со стороны мужчины стало для нее настоящим открытием.

«Девочки поймут. Как же хорошо быть девочкой, которую любят и о которой заботятся, у меня такого раньше не было. Конечно, мы можем все сами. Это важно. Мы это знаем. А сейчас я — девушка, мне сделали больно, пусть и по медицинским показаниям, но все же», — написала Полина.

В комментариях она также добавила, что до романа с Товстиком мужчины не встречали ее в аэропорту, хотя для нее это всегда было важно.

Роман на эти признания отреагировал лаконично, поставив лайк под публикацией.

Это не первое откровение Полины о браке с Дмитрием Дибровым. Ранее она уже заявляла, что за 16 лет жизни с телеведущим он не купил ей ни одной квартиры и не сделал значимых подарков. Дибров, в свою очередь, обвинял бывшую жену в том, что она обеспечивала себе жилье за его спиной.