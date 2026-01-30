Диброва объявила о важной миссии: готовится к рождению ребенка от Товстика?

Светская львица Полина Диброва заинтриговала поклонников. Мама троих мальчиков сделала тонкий намек на прекрасное обстоятельство. О чем заявила Полина?

Диброва хочет ребенка от Товстика?

Полина Диброва в своем телеграм-канале сообщила, что намерена на время отказаться от ведения блогов. Она заявила, что ей нужно больше свободного времени. Так как предстоит готовить организм к некоей важной миссии.

"Привет! Ребят, ухожу в цифровой детокс, потому что нуждаюсь в перезагрузке и подготовке организма к важной миссии", — предупредила Полина Диброва.

Подписчики, конечно же, расценили это заявление Полины по-своему. Многие увидели в нем намек на подготовку к предстоящей беременности. Ведь Полина Диброва счастлива рядом с новым мужчиной, Романом Товстиком.

Ранее она заявляла, что не против еще раз стать мамой. Тем более, Роман Товстик очень любит детей. В браке с женой Еленой у него родилось их шестеро. Товстик занимается со своими наследниками. И те после развода даже выбрали жить с папой, а не с мамой.

Сколько лет Полина Диброва прожила в браке с Дмитрием Дибровым?

Полина Диброва стала известной персоной, благодаря неравному браку со знаменитым телеведущим Дмитрием Дибровым. Их семья просуществовала шестнадцать лет. У пары три сына. Все эти годы Полина и Дмитрий уверяли публику, что счастливы вместе, и называли свой союз гармоничным. Но все изменилось летом 2025 года.

Тогда поклонники с удивлением узнали, что пара готовится к разводу. Оказалось, что у Полины Дибровой настоящая любовь с соседом, миллиардером Романом Товстиком. Осенью Дибровы официально развелись. Ушел от жены и Роман Товстик.

Сейчас Диброва и Товстик живут вместе, вместе они встречали Новый год. Потом провели несколько незабываемых, наполненных романтикой дней, на Мальдивах. Свою любовь к Роману Полина называет даром, с которым ничего не сделаешь.

А вы как думаете, Полина Диброва и Роман Товстик долго будут вместе? Ответьте в комментариях.