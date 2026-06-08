Диброва объяснила, почему они не женятся с Товстиком: «Нужно получить предложение»

Полина Диброва стала гостьей программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ и ответила на вопросы ведущих о своей личной жизни. По ее словам, официального предложения она пока не получала, но главная проблема не в этом.

«Сначала нужно получить предложение. Еще пока мы терпим, ждем. Идут суды с бывшей женой. Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии», — поделилась Диброва.

Она выразила надежду, что Елена Товстик проявит мудрость и не будет втягивать детей в бракоразводные тяжбы. Как только все разбирательства завершатся, пара сможет перейти к следующему этапу отношений.

Полина подчеркнула, что они с Романом не будут спешить с торжеством, пока не разрешатся все юридические споры. Дети, по ее мнению, должны находиться в спокойной обстановке, а не в эпицентре конфликта между родителями.

«Как только все завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни», — резюмировала Диброва.

Роман Товстик и Елена Товстик (в девичестве Толокнова) развелись после почти 20 лет брака в 2025 году. У них шестеро общих детей. Причиной расставания стали отношения бизнесмена с Полиной Дибровой, которая на тот момент была женой телеведущего Дмитрия Диброва.

Развод сопровождается громкими судебными исками. Елена Товстик добивается раздела имущества и крупных алиментов. Она заявляла, что бывший муж скрывает доходы, и требовала 3 миллиона рублей ежемесячно на содержание детей.

Сама Елена впоследствии запретила их общему сыну выезд за границу, когда Роман хотел вывезти мальчика на отдых на Кипр. В ответ бизнесмен через адвокатов обвинил бывшую супругу в использовании детей в корыстных целях.

Полина Диброва и Роман Товстик вместе уже больше года. Пара живет в съемном особняке на Рублевке. Бизнесмен по утверждению гражданской жены, окружил ее заботой и вниманием, чего, по ее словам, не было в браке с Дмитрием Дибровым. Официально о помолвке пока не объявлялось.