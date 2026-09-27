Диброва о тайной свадьбе с Товстиком: «Я разозлилась»

На презентации нового сезона телеканала СТС модель Полина Диброва заявила, что официально пока не вышла замуж, но свадьба обязательно состоится в будущем.

По словам Полины, смена фамилии на Товстик в личном профиле была эмоциональной реакцией на атаку ботов и хейтеров. Она утверждает, что знает заказчиков этой «акции», и связывает ее с давлением со стороны бывшей жены Романа — Елены Товстик.

«На меня была заказана атака ботов и хейтеров определенными людьми. Я прекрасно знаю, кем. Это все продолжается определенное количество времени. Они украли мое название в Telegram-канале по моей большой глупости и доверчивости. Соответственно, я разозлилась. Я же понимаю, кто все это делает. Я сейчас уже все поменяла», — рассказала Диброва.

Она подчеркнула, что штамп в паспорте они с Романом пока не поставили, но это событие не за горами:

«Мы не расписаны, все впереди, но это обязательно произойдет».

Напомним, что Полина Диброва ушла от телеведущего Дмитрия Диброва после 16 лет брака к бизнесмену Роману Товстику, который был другом их семьи. Роман, в свою очередь, оставил жену Елену и шестерых детей.

Елена Товстик до сих пор не смирилась с уходом мужа и активно высказывается в соцсетях, обвиняя Полину в разрушении семьи. В ответ Диброва подала иск о защите чести и достоинства, требуя взыскать с Елены 5 миллионов рублей за клевету.

Сам Роман Товстик впервые вышел в свет вместе с Полиной именно на этом мероприятии СТС — после пластической операции по коррекции век (блефаропластики). По словам Дибровой, операция была сделана по медицинским показаниям, а не из желания казаться моложе.