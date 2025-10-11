Диброва — о разводе Джигана и Самойловой: "Надеюсь, не я опять виновата"

Полина Диброва дала понять, что она следит за тем, что говорит ее бывший муж шоумен Дмитрий Дибров о миллиардере Романе Товстике.

Так, Полина прокомментировала известие о разводе рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. При чем Диброва сделала это в иронично-шутливой форме. "Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата", - уточнила она.

Также Полина вступилась за Товстика после обидных слов Диброва. Тот недавно раскритиковал фаворита бывшей жены, обратившись к нему на премьере фильма Андрея Кончаловского "Хроники русской революции".

"Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня", - заявил Дибров, подколов тем самым Товстика.

Говоря о внешности Джигана и его привлекательности, Полина напомнила бывшему мужу его слова в адрес Товстика. Тот обратил внимание на редеющие волосы миллиардера. Обритым налысо ходит и муж Оксаны. Диброва пошутила, что в мужчинах ее привлекает именно это.

"Хотя он так лысеет! Как фасоль. А еще у него детей много. Все, как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?" - подметила она.

Сам Дибров заявил, что ему нравятся "женщины с символом изобилия", намекая на пышные формы. При этом заводить новые знакомства шоумен не собирается. Он все еще переживает из-за развода с женой Полиной, которая предпочла ему 50-летнего миллиардера.

А как вы считает, почему Полина вступилась за своего фаворита Товстика? Пишите в комментариях.