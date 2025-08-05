Дибров вернулся из Испании на фоне измен Полины: сидит в баре за рюмкой

Шоумен Дмитрий Дибров впервые появился на публике после слухов о том, что его жена Полина завела отношения с миллиардером Романом Товстиком.

Как пишет Telegram-канал Woman.ru , шоумен вернулся из Испании и тут же направился в бар. На фото, которые предоставили журналистам очевидцы видно, что телеведущий находится в крепком подпитии. В заведении Дмитрия видели за рюмкой. Общественность уверена, что обманутый муж топит горе в крепких алкогольных напитках.

Где Полина?

Жена шоумена в настоящее время находится в Ереване со своим женским клубом. Ранее Полина утверждала, что муж знает о слухах про возможный развод и только посмеивается над этим. Однако веселым Диброва уж точно не назовешь. Весь раскрасневшийся под воздействием алкоголя, он утешался за барной стойкой.

Кстати, саму Полину скандал, похоже, никак не задел. Он с удовольствием проводит отпуск. И свой роман с женатым 50-летним Товстиком никак не комментирует. А тот уже собирается развестись с женой Еленой. Та подарила ему шестерых детей.

Семейный скандал выбил Диброва из колеи?

В случае развода Полина также останется при своем. У них с шоуменом есть две квартиры в Москве стоимостью более 196 млн рублей, особняк на Рублевке за 725 млн рублей и элитный автопарк.

Дибров, похоже, все никак не может прийти в себя. Говорят, что об изменах жены с другом их семьи он узнал месяц назад. И, видимо, решил снять стресс алкоголем. Но пользы от этого никакой. Общественность удивлена поведением шоумена и тем, как он выглядит сейчас. Дмитрий старается игнорировать проблемы. Возможно, 36-летняя жена давно от него съехала.