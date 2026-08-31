Дибров о конфликте с Эрнстом: «На Первом канале такую роскошь не могут себе позволить»

Телеведущий Дмитрий Дибров побывал на интервью у Ксении Собчак. Она задавала ему самые острые вопросы, в том числе и об отношениях с бывшей женой Полиной и ее нынешним возлюбленным Романом Товстиком.

Коснулась Ксения и профессиональной сферы Дмитрия Александровича. В частности, поинтересовалась тем, как Дибров отнесся к своему исчезновению с Первого канала. Ведь когда-то он вел программу «Кто хочет стать миллионером?» и подкаст «Антропология».

Дмитрий Дибров: «Телеканалы выстроились в очередь в бухгалтерию»

Дмитрий Дибров не раз подчеркивал, что много лет дружит с руководителем Первого канала Константином Эрнстом. Но ходят сплетни, что между ними мог и возникнуть конфликт. И Собчак продолжала допытываться, почему же Дмитрия нет на одном из самых крупных федеральных каналов страны.

«Ксюша, я не знаю, надо спросить у руководства, 66-летний телеведущий - это не такая очевидная фигура. Я вынужден сказать, что с 2000-х телевидение изменилось, по сравнению с 90-ми и 80-ми. Государство перестало безоговорочно платить телевидению, как это было при большевиках. Рекламы не было. Сейчас это трудно себе представить. И все телеканалы, нравится это им или нет, выстроились в очередь в бухгалтерию. Некоторые все-таки хорошо получают, тот же Первый канал или же ВГТРК. Но, увы, приходится думать о деньгах Я должен забыть о телевизионном взгляде и начать думать о рейтинге. Если я делал «Антропологию» ночью на петербургском канале, не глядя на цифры, то на Первом канале такую роскошь позволить себе не могут», - отметил Дмитрий Дибров.

Также Ксения поинтересовалась тем, как Дмитрий отнесся к тому, что в программе «Кто хочет стать миллионером?» его заменила Юлианна Караулова. Дибров отметил, что 30-летняя умница (сейчас Юлианне 38 лет), красавица, дочка хороших родителей, жена и мама интереснее 66-летнего ведущего.

Дмитрий Дибров: «Если будет подходящий проект, я услышу звонок»

Ксения напомнила Дмитрию Диброву, что в какой-то момент его практически возвратили на это место обратно. И он мог бы стать соведущим Юлианны, но в итоге Дибров теперь вообще не появляется на Первом канале.

Ксения Собчак предположила, что на фоне скандала с Товстиками, расстегнутыми брюками и другими приключениями Диброва, Константину Эрнсту могли позвонить сверху…

В итоге Дмитрий Дибров ушел от вопроса и не стал развивать эту тему. Также он сказал, что дружит с Константином Эрнстом около 40 лет, никогда не пользовался этой дружбой в корыстных целях и не звонил ему, когда его заменили на Юлианну Караулову.

«Считаю, что все что делает Эрнст, - обусловлено. И если будет подходящий проект, я услышу звонок. Но это не будет прайм-таймовый проект с 66-летним ведущим, - сказал Дмитрий Дибров. - А может, и будет, но для этого должен поменяться зритель. А он все ещё находится под обаянием блогерства».

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