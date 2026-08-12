Диана Шурыгина просит выпустить ее из СИЗО из-за осложнений после пластики

Адвокат Дианы Шурыгиной запросил изменение меры пресечения для своей подзащитной, ссылаясь на серьезные проблемы со здоровьем, возникшие после хирургических вмешательств. Как оказалось, в 2025 году девушка перенесла вагинопластику и увеличение груди — операции, которые, как утверждается, были медицински обоснованы, а не связаны с косметическими желаниями. Основанием для вмешательства стала киста, требующая хирургического лечения.

Однако после операций у Шурыгиной начались осложнения, которые, по словам защитников, ухудшают ее самочувствие и требуют постоянного медицинского наблюдения и реабилитации. Адвокат подчеркнул, что условия СИЗО не позволяют обеспечить необходимый уход, а стресс и неудовлетворительные бытовые условия могут усугубить состояние здоровья. В связи с этим защита попросила суд перевести ее под домашний арест или отпустить под личное поручительство.

На время оглашения ходатайства адвокат запросил закрытое заседание, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность. Суд рассмотрел просьбу, но принял решение оставить меру пресечения без изменений — Диана останется в СИЗО.

Шурыгина была задержана по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Следствие утверждает, что она администрировала Telegram-канал, в котором публиковался интимный контент, в том числе с участием несовершеннолетних. Первоначально ей избрали домашний арест, однако позже мера пресечения была изменена на содержание под стражей из-за нарушений судебных ограничений — в частности, предполагается, что она продолжала управлять каналом, находясь под домашним арестом.

По материалам Mash